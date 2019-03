Gérmenes: El Vaticano explica por qué Francisco no quiere que todos besen su anillo papal





Infobae.- La polémica por la difusión de un video en el que el papa Francisco evitó notoriamente que una decena de fieles bese su anillo obligó al Vaticano a ofrecer una explicación oficial al respecto.



Según indicó el vocero de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, el líder católico tomó esa decisión "por higiene", para evitar que la difusión de gérmenes cuando el grupo de personas que tiene que saludar es muy numeroso.



Así lo explicó este jueves el portavoz vaticano, Alessandro Gisotti, poniendo fin al misterio sobre el motivo por el que papa retiraba su mano cuando saludaba a los fieles en el santuario de Loreto (Italia), como se vio en las imágenes que llenaron las redes.



Gisotti aprovechó cuando vio a Francisco para comentarle la curiosidad que había suscitado este gesto y el papa le explicó que cuando hay un grupo de gente muy numeroso al que tiene que saludar en un mismo lugar prefiere por precaución que no besen el anillo papal para evitar la difusión de gérmenes.



Francisco subrayó que a él le gusta abrazar y ser abrazado por la gente, pero que también teme que se puedan enfermar.



El vocero vaticano hizo notar que en muchas ocasiones los fieles han besado el anillo del papa, como hizo el miércoles la monja María Concetta Esu, de 85 años, misionera en África desde hace casi 60 años, cuando el papa la presentó a los fieles en la audiencia.



Conocido como el "anillo de pescador" en honor al apóstol Pedro, quien fue pescador y eventualmente el primer papa, el aro que usa Francisco es de plata bañado en oro, con una imagen de San Pedro sujetando las llaves de la Santa Sede. Cada papa escoge su propio anillo, el cual es destruido al concluir su papado como símbolo del fin del reinado de cada pontífice.



Para los más críticos del pontificado, que aprovechan todo gesto para atacarlo, el video fue una prueba más de que Francisco no ama la gente. Para otros, menos críticos, como la revista Vida Nueva, quiso mostrar que no ama las formalidades y que quiere ser tratado como un simple religioso más, sin ostentación.