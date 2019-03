Informe 2019: EE.UU. ratifica a Venezuela y Bolivia como países que incumplieron obligaciones antinarcóticos







28/03/2019 - 21:17:46

VOA.- El Departamento de Estado entregó este jueves al Congreso el reporte anual del Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos o INCSR por sus siglas en inglés. Este año identificaron 17 países de la región, de una lista de 22, como productores o puntos de tránsito de drogas, con especial énfasis en Bolivia y Venezuela por considerar que no han cumplido con los tratados internacionales antinarcóticos.



Este informe de dos volúmenes, uno 280 páginas y otro de 198, evalúa los esfuerzos de los gobiernos extranjeros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas. También se enfocan en el trabajo de estas naciones para contrarrestar el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico



El INCSR fue publicado en 1986 y esta edición cubre el año fiscal de 2018.



Este año, el reporte subraya que la crisis de drogas sintetizada alimentada con opioides que afecta la población de EE.UU., “representa un problema global que requiere acciones internacionales urgentes”, señala el Departamento de Estado.



Además de destacar el incremento de el tráfico y abuso del fentanil y otros opioides sintéticos mortales en todo el mundo, el INCSR resalta el incremento de la producción de cocaína y metanfetamina fuera de los EE.UU.



Señalan a Afghanistan por su “rampante producción de heroina”.



“Reducir la amenazas de estas drogas requerirá compromisos por los gobiernos socios, en algunos casos apoyados con la asistencia de EE.UU., para apuntar a todos los enlaces en la cadena de proveedores de narcóticos al consumidor”, señala el comunicado del Departamento de Estado.



Parte de este reporte fue adelantando el año pasado cuando el gobierno de Donald Trump señaló a Bolivia y Venezuela como países que no han cumplido con los tratados internacionales antinarcóticos y que no han realizado los esfuerzos necesarios en los últimos doce meses.



Según detalla el informe, el año pasado el gobierno venezolano falló en hacer esfuerzos demostrables para combatir el narcotráfico y procesar a oficiales corruptos o sospechosos de tráfico de droga, incluyendo aquellos sancionados por de Estados Unidos.



"El gobierno de Maduro demostró una completa falta de voluntad para hacer los más que necesarios cambios en las políticas para hacer cumplir las leyes existentes. Esto crea un extremo nivel de impunidad exacerbado por la falta de transparencia y altos niveles de corrupción", se lee en el informe.



En el caso de Bolivia, el INCSR asegura que continúa siendo la tercera fuente de coca y cocaína del mundo y un país de tránsito para la cocaína peruana.



"Los inadecuados controles de Bolivia sobre el mercado legal de coca se mantiene como objeto de preocupación, al igual que el estatus de Bolivia como una país de tránsito para el tráfico de cocaína", indica.



Los otros países de la región en la lista de 22 naciones identificados como productores o puntos de tránsito de drogas son: Las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú.