Director de Fancesa aplaude Decreto Supremo que establece uso de cemento boliviano para carreteras







28/03/2019 - 20:52:21

Sucre, (ABI).- El director de la Fábrica Nacional de Cemento Sucre S.A. (Fancesa) por la Gobernación de Chuquisaca, Zacarías Herrera, destacó el jueves la aprobación del Decreto Supremo que establece el uso obligatorio de cemento boliviano para la construcción de carreteras.



"Esta decisión del nivel central del Estado, particularmente del presidente Evo Morales, es visionaria y acertada, porque tendremos a dos nuevos actores en la industria del cemento, por lo tanto, esta norma legal, para que las carreteras de aquí en adelante se ejecuten en la modalidad de pavimento rígido, nos favorece, en tanto y cuanto que los procesos licitación y adjudicación no estén dirigidos a favorecer solamente a las empresas del Estado", dijo en una entrevista con radio La Plata.



Herrera explicó que con las nuevas factorías Ecebol (Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia) Oruro y Ecebol Potosí, además de la nueva línea de producción de Fancesa, la industria y comercialización del cemento será más competitiva, el mercado se reducirá y generará el excedente de ese producto de construcción, sin embargo, esa norma eliminará la importación de asfalto de Brasil y Perú.



Sostuvo que como grupo empresarial Fancesa, la comercialización de cemento de esa factoría en el mercado nacional es difícil, pero desde la gerencia comercial se analiza la posibilidad de exportar su producción a Paraguay y al norte de Chile.



"Si las reglas de juego son neutrales, no hay una intencionalidad, solamente de favorecer a las empresas del Estado, en este caso a las dos nuevas empresas estatales, conviene, no solamente a Fancesa, sino, a toda la industria cementera del país", agregó.