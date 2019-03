Alcaldía de Achocalla: Si Revilla no cumple condiciones en seis días cerrarán acceso al botadero de Alpacoma





28/03/2019 - 20:34:19

La Paz, (ABI).- La alcaldía y las comunidades originarias agrarias de Achocalla condicionaron el jueves al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para otorgar una ampliación por dos meses más del acceso al relleno sanitario de Alpacoma.



"El ampliado ha entrado en cuarto intermedio, para que el alcalde (Luis Revilla) pueda dar una respuesta a los puntos que ha determinado el ampliado en un plazo de seis días", dijo el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja.



Ayer, Revilla envió una nota a su similar de Achocalla, en la que le pide ampliar por dos meses el convenio que se firmó en enero y cuyo plazo feneció hoy, jueves, para utilizar el botadero de Alpacoma, porque no concretó la implementación de otro relleno sanitario, como se había comprometido.



Ninaja explicó que las peticiones de las autoridades agrarias de Achocalla a Revilla son que presente la boleta de depósito para realizar la autoría ambiental al botadero de Alpacoma y presentar el plan de cierre de ese relleno sanitario en un plazo de seis días.



Ninaja indicó que en caso de que Revilla no responda de manera favorable a su contrapropuesta, el municipio de Achocalla cerrará definitivamente el botadero de Alpacoma, y evitará que ingresen los camiones con los residuos sólidos que genera la ciudad de La Paz.



Por su parte, el concejal de Achocalla, Raúl Condori, aseguró que asumieron esa determinación en solidaridad con la ciudad de La Paz.