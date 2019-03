Uber actualiza sus Guías Comunitarias entre socios conductores y usuarios







28/03/2019 - 19:57:41

La Paz.- Uber ha actualizado sus Guías Comunitarias con el fin de construir confianza, respeto y una experiencia positiva entre socios conductores y usuarios registrados en la aplicación:



Uber invita a los usuarios y socios conductores que usan la aplicación a que conozcan las Guías Comunitarias, que fueron creadas para todos los que utilizan la aplicación se sientan bienvenidos y tengan una experiencia 5 estrellas usándola.Estas acciones, ayudan a crear confianza, respeto y ayudan a prevenir situaciones incómodas o problemáticas.



Bienvenidos los animales de servicio



Los animales de servicio o asistencia pueden viajar con el usuario dado que no son considerados mascotas.En este sentido, el socio conductor tiene la obligación de llevar el animal, siempre y cuando se acredite la condición de asistencia.Si un socio conductor niega un viaje solicitado por medio de la aplicación de Uber porque el usuario tiene un animal de servicio o asistencia, su cuenta podrá ser desactivada de forma permanente. No aceptar dichos viajes es considerado una forma de discriminación.



Para transportar mascotas



El socio conductor es libre de aceptar o no el transporte de mascotas. En este caso es recomendable contactar al socio conductor antes de que llegue al punto de inicio del viaje para preguntarle si tiene problema con llevar a una mascota. No se permite que los usuarios envíen mascotas sin supervisión en un viaje usando la aplicación de Uber.



No enviar paquetes ni encomiendas



La plataforma de Uber no está destinada al transporte de paquetes o encomiendas. Salvo que sea informado expresamente, ninguno de los productos de la aplicación de Uber ha sido creado ni está diseñados para transportar paquetería o encomiendas. Es importante que los usuarios consideren que no existe un seguro ni forma de dar seguimiento a cualquier artículo u objeto que se envíe sin supervisión por medio de un viaje en la aplicación. Por lo anterior, no está permitido el envío de paquetería o encomienda en ningún viaje solicitado a través de la aplicación de Uber.



La calificación de los usuarios



Después de cada viaje, los socios conductores y los usuarios pueden calificarse entre sí en una escala de uno a cinco estrellas a través de la aplicación. Este sistema bidireccional nos ayuda a que todos sean responsables por su comportamiento durante el viaje. La calificación de los usuarios por incumplimiento de las Guías Comunitarias o los Términos y Condiciones puede conllevar a la desactivación de la cuenta.



Es muy importante que tanto usuarios, como socios conductores, reporten cualquier situación que pudiera ir en contra de estas Guías Comunitarias o de los Términos y Condiciones de uso de la aplicación de Uber para poder dar seguimiento al caso y cuidar a nuestra comunidad. Esperamos que todas las calificaciones sean honestas, ya que esta es una de las mejores formas de poder hacer seguimiento para mejorar la experiencia de uso de la aplicación. Recordamos que, dependiendo de la gravedad de la situación, se puede dar la desactivación de las cuentas tanto del Socio Conductor como del Usuario.