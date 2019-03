Contraloría de Venezuela inhabilita a Juan Guaidó para ejercer cualquier cargo público, éste lo desconoce







28/03/2019 - 19:06:59

Agencias.- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue inhabilitado este jueves por la Contraloría a ejercer cualquier cargo público por un período de 15 años. Guaidó desconoció la medida porque dijo que no existe contralor ni Constituyente. Las repercusiones no se dejaron esperar dentro y fuera del país caribeño.



El contralor general venezolano, Elvis Amoroso, explicó que el parlamentario no ha ofrecido información sobre su situación patrimonial, a pesar de haber incurrido en gastos de boletos aéreos nacionales e internacionales y alojamiento en hoteles dentro y fuera del país suramericano. La auditoría comenzó el 11 de febrero.



El contralor expuso que se tomó esta decisión en concordancia con el artículo 105 de la "Ley Orgánica de la Contraloría General", que lo faculta para imponer sanciones de inhabilitación a funcionarios públicos.



Cada diputado debe declarar cada vehículo o ingreso ante la Contraloría, "por eso se aplican estas sanciones al diputado en desacato Juan Guaidó", agregó.



LA ACUSACIÓN DEL CONTRALOR



El régimen de Nicolás Maduro acusa a Guaidó de corrupción por los viajes que realizó el opositor en las últimas semanas y de usurpar funcionarios públicas.



"Ha realizado 91 viajes al exterior sin autorización de la AN por un monto de 570 millones de bolívares que no puede justificar con su salario de servidor público", indicó Amoroso.



El funcionario chavista apuntó que el jefe del Parlamento, de mayoría opositora, estuvo 248 días fuera del país.



"Se presume que falseó datos en su declaración y recibió dinero de instancias internacionales, sin notificar", agregó.



GUAIDÓ DESCONOCE LA INHABILITACIÓN



La reacción de Juan Guaidó fue inmediata y desestimó la medida porque asegura que "no existe una Constituyente" y que por lo tanto, Amoroso no es un contralor.



"El Parlamento Nacional legítimo es el único que puede nombrar a un contralor y a ese señor -Amoroso- lo desempolvaron para meter miedo y tratar de confundir a la opinión pública y tratar de hacerse ver fuerte con sus pequeñas bases", dijo Juan Guaidó.



El presidente encargado dijo que continuará su gira por todo el país implementando la llamada "operación libertad".



"Esa cosa que inventaron hace 2 años ya casi no se reúne, ahora Sale un tío a decir que me van a inhabilitar, nada de eso soluciona la crisis eléctrica", agregó.



LA MEDIDA VIOLA LA CONSTUYENTE



Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, explicó que la decisión viola el artículo 65 de la Constitución que establece que los únicos organismos competentes para tomar estas decisiones son los tribunales penales. Sin embargo, para que esto ocurra, esta instancia judicial debe haber dictado sentencia firme sobre la responsabilidad del sancionado por la comisión de algún delito. La medida anunciada por Amoroso también violentaría la inmunidad parlamentaria de Guaidó sin que previamente la AN ni el Tribunal Supremo de Justicia hayan conocido sobre el caso.



“La razón por la cual existe la inmunidad parlamentaria es para que un funcionario en ejercicio de sus funciones legislativas no sea perturbado mediante este tipo de acciones por el Poder Ejecutivo”, indicó Raffali.



Advirtió, además, que existe un paso previo obligatorio, de acuerdo con la carta magna, y es que el Parlamento debe aprobar el allanamiento de su inmunidad y elevar el caso al TSJ.



“No tiene ninguna relevancia lo que diga Elvis Amoroso. Juan Guaidó como presidente del Parlamento venezolano goza de inmunidad parlamentaria y no puede ser efectiva esta medida de inhabilitación sin haber realizado un juicio formal ante el Tribunal Supremo de Justicia porque se estaría violando su inmunidad”, explicó Raffali.



José Vicente Haro, también abogado constitucionalista, aseguró que la decisión del órgano oficialista contralor podría implicar que en los próximos días se emita un oficio dirigido al Consejo Nacional Electoral para que el organismo emita un código en su registro electoral con la intención de que Guiadó no pueda postularse como candidato a unos próximos comicios.



Enfatizó que la decisión también viola un artículo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en septiembre del año 2011, a propósito de la inhabilitación de Leopoldo López, dictaminó que ningún organismo administrativo, como la Contraloría, puede inhabilitar políticamente a un servidor público.



REPERCUSIONES INMEDIATAS



Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional en el exilio y representante diplomático de Venezuela ante el Grupo de Lima, indicó este jueves que la inhabilitación a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, demuestra que Nicolás Maduro no quiere que se realicen elecciones libres en el país.



El parlamentario pidió a los países europeos y al Grupo de Contacto que no caigan en la “trampa” de Maduro, quien, a su juicio, solo busca ganar tiempo en el poder.



El abogado penalista Joel García aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos emitió medidas de protección para Guaidó por lo que, si esta decisión se materializa, representaría una ofensa grave para el mandatario interino, siendo el único representante constitucional de Venezuela reconocido por gran parte de la comunidad internacional.



“No me extrañaría que emitan nuevas acciones inconstitucionales en contra de sus allegados y el equipo que preside todo el movimiento liderado por Guaidó”, advirtió.



Henrique Capriles Radonski, ex gobernador del estado Miranda, aseguró este jueves que los venezolanos son los únicos que pueden inhabilitar a un político, en referencia a las declaraciones de Elvis Amoroso.



“Ahora el cuento de la inhabilitación. Elvis, qué triste papel, pena ajena. Van al basurero de la historia”, indicó Capriles en Twitter.



El dirigente de Primero Justicia comentó que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, debería sentirse “orgulloso” de que el oficialismo intente aplicarle ese tipo de medidas.



Beatriz Becerra, vicepresidente de la Subcomisión de los Derechos Humanos del Parlamento Europeo, envió un mensaje a Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, luego de que el oficialista Elvis Amoroso anunció este jueves la inhabilitación política de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.



"Oiga, señora Mogherini: el gobierno ilegítimo de Maduro dice que inhabilita al presidente legítimo Guaidó, quien es reconocido por la UE. ¿Esta es la parte de la que presumen "tener acceso para contribuir con utilidad" a la transición democrática en Venezuela? ¿Cómo responden desde Quito?", escribió Becerra en Twitter.