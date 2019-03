¿Aún hay sexo en la ciudad? Preparan una nueva serie que servirá como secuela de Sex and the city





28/03/2019 - 15:51:18

Infobae.- Luego de que se cancelaran los planes para una tercera película de "Sex and the city" por problemas entre el elenco principal, la autora de la historia original confirmó que su nuevo libro llegará a la televisión como "seguimiento" de la historia.



Se trata del libro "Is ther Still Sex in the City?" (¿Aún hay "sexo en la ciudad"?), que examina el terreno de las citas y el amor en mujeres de más de 50 años, lo que de inmediato se tradujo en considerarse como una "secuela" de "Sex and the city".





La escritora Candace Bushnell confirmó en sus redes sociales que escribirá el guión del primer episodio y trabajará como productora ejecutiva del proyecto.





Paramount Television y Anonymous Content producirán el programa que pretende abrir la conversación sobre el punto de vista de mujeres mayores de 50 años que, a diferencia de generaciones pasadas, a su edad disfrutan de sexo casual, emprenden negocios, hacen ejercicio y disfrutan de la vida sin identificarse como personas mayores y jubiladas.



Algo similar ocurrió con las seis temporadas de la serie "Sex and the City" desde su estreno hace 20 años, inspirada en el libro homónimo publicado en 1996 donde Bushnell exponía las verdaderas historias de la vida sexual y amorosa de mujeres de 30 años en Nueva York.



Antes de "Sex and the city" no había algún programa en la televisión donde las mujeres pudieran hablar de tríos, sexo casual, "solteros tóxicos" y sus escapadas como solteras, hecho por el cual los personajes "Carrie Bradshaw" (alterego de Candace Bushnell), "Samantha Jones", "Miranda Hobbes" y "Chalotte York" lograron cautivar a toda una generación femenina.





Sin embargo, aunque se maneja como una "secuela" de "Sex and the city", lo será a partir de los temas que abordará y la edad de las mujeres protagonistas, pero no significa que aparecerán los mismos emblemáticos personajes.



Esa incógnita será resuelta cuando se publique el libro "Is ther Still Sex in the City?" el 6 de agosto de 2019. En cuanto a la nueva serie, no se reveló una fecha de estreno o la plataforma donde se estrenará.