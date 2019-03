Cardi B habló sobre su pasado como viuda negra: drogaba y robaba a sus parejas







28/03/2019 - 15:48:24

Quien.- La reina estadounidense del rap Cardi B buscó poner fin a la controversia por un viejo video que resurgió recientemente en el que admitía haber drogado y robado a hombres, aunque la polémica se mantiene en las redes.



El video, de hace tres años y tomado de una sesión en vivo de Instagram, se compartió masivamente en las redes en los últimos días. "Los drogaba y los robaba. Es lo que solía hacer", admite en la transmisión que se volvió viral.



Cardi B, de 26 años, recurrió a sus redes para defenderse. "Hubo cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas y malas, que sentí que debía hacer para sobrevivir".



A raíz de la publicación del video surgió el hashtag #SurvivingCardiB ("sobreviviendo a Cardi B"), en referencia al documental "Surviving R. Kelly", que volvió a centrar la atención en las acusaciones de abuso sexual contra el cantante de R&B.





Muchos usuarios de Twitter se quejaron de un supuesto doble estándar y consideraron que sus acciones eran comparables con las de los artistas masculinos acusados de acoso o abuso sexual.



"Los hombres sobre los que hablé eran hombres con los que salí, con los que estuve involucrada, hombres que eran conscientes y estaban dispuestos", se defendió la cantante.



En otro argumento, que no convenció a muchos en las redes, sostuvo: "Tomé las decisiones en su momento porque tenía opciones muy limitadas", explicando que no tenía dinero.



Además, también se refirió a la violencia del género musical. "Hay raperos que ensalzan la violencia, las drogas y los robos", comparó. "Nunca glorificaría las cosas con las que crecí, nunca puse esas cosas en mi música porque no estoy orgullosa de eso y siento que es una responsabilidad no glorificarlo. Fui bendecida de haber podido salir de eso, pero muchas mujeres no lo han hecho".



"Todo lo que puedo hacer es ser mejor para mí, para mi familia y mi futuro", aseguró la cantante, ganadora del Grammy.