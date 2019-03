La reveladora confesión de Kate Beckinsale sobre Pete Davison que nadie esperaba







Quien.- Pete Davidson y Kate Beckinsale se han convertido sin duda en la pareja sorpresa de este 2019. Cuando se les relacionó por primera vez tras la gala de los Golden Globes, parecía muy poco probable que entre ambos hubiera surgido realmente algún tipo de conexión, no tanto por la diferencia de edad de dos décadas que les separa sino por el hecho de que él acababa de romper meses antes su compromiso con Ariana Grande , pero por una vez los rumores resultaron ser ciertos y ya no cabe ninguna duda de que la actriz y el humorista han comenzado una relación sentimental que se ha consolidado a gran velocidad.



La protagonista de la saga Underworld se acaba de pronunciar por primera vez de manera directa acerca de su nuevo romance -hasta ahora solo había hecho referencias veladas al mismo en sus redes sociales para responder a sus críticos- y la repercusión que ha tenido a nivel internacional.

"Me ha sorprendido todo el interés. Nunca antes me había encontrado en esta posición, jamás había salido con alguien que viniera con su propia carga de travesuras. Resulta todo bastante impactante y hace falta acostumbrarse", reconoce en una entrevista a Los Angeles Times en la que da a entender que sus sentimientos hacia el joven humorista son lo suficientemente fuertes como para que merezca la pena soportar el escrutinio mediático.



"Creo que si la otra persona te gustara algo menos, acabarías dejándolo. Si ese fuera el motor principal de la relación, podría ser un problema. Pero ese no es el caso", aclara.



La guapa intérprete dejó en claro que no piensa esconderse -Pete y ella han sido fotografiados besándose en el Madison Square Garden de Nueva York o saliendo a cenar con los padres de ella-, pero eso no implica que el acoso de los paparazzi no esté pasándole factura.



"Me gustaría que no hubiera nadie escondiéndose enfrente de mi casa. Me resulta bastante anticuado que la vida personal de una mujer reciba tanta atención. Resulta bastante tedioso", admite.