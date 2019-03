En fotos: Lady Gaga llega a los 33 años en la cima de su carrera y con un Oscar en la mano







28/03/2019 - 15:26:54

Es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de modas estadounidense.





Estudió en la escuela "Convent of the Sacred Heart" y asistió un tiempo breve a "Tisch School of the Arts studio", hasta que abandonó sus estudios para enfocarse en su carrera musical.



Firmó un contrato con Streamline Records a finales de 2007. Su voz llamó la atención del artista Akon, quien después firmó contrato con Kon Live Distribution.





Lady Gaga adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum "The Fame" (2008) que incluye los sencillos "Just Dance" y "Poker Face".





Tras comenzar su gira "The Fame Ball Tour", lanzó el EP "The Fame Monster" (2009) con las canciones "Bad Romance", "Telephone" y "Alejandro".



"Born This Way" (2011) llegó al primer lugar de varias listas de ventas y contiene sencillos como "Born This Way", "Judas", "The Edge of Glory" y "You and i".





"Artpop" (2013) se convirtió en su segundo álbum número uno en EEUU y tiene los sencillos "Applause", "Do What U Want" y "G.U.Y."





Su cuarto álbum de estudio fue "Cheek to Cheek" (2014) en colaboración con Tony Bennet que se convirtió en su tercer álbum número uno en EEUU.





Lady Gaga es reconocida por su sentido estético cambiante y extravagante con respecto a la música, la moda, las presentaciones en directo y los vídeos musicales.





Para febrero de 2017 ya había vendido 31 millones de álbumes y 150 millones de sencillos.





Figuró consecutivamente como "artista del año" en la revista Billboard y en el cuarto puesto de la lista de VH1 de las "Cien mujeres más grandes de la música".





Gaga también se dedica a causas humanitarias y al activismo en favor de la comunidad LGBT.





Tras su lanzamiento, "Joanne" vendió 140 000 copias en su primera semana en Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto álbum de Gaga en alcanzar el número uno en el país.



El 5 de febrero de 2017, la artista encabezó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LI y tuvo 117,5 millones de espectadores en EEUU, convirtiéndose así en el segundo espectáculo de medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl.





Gaga asistió a la 84.ª Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos en Indianapolis donde, junto con el decimocuarto Dalai Lama habló sobre el poder de la bondad y cómo hacer del mundo un lugar más compasivo.





Tras el lanzamiento de "The Fame", reveló que la canción "Poker Face" trata de su bisexualidad.





En 2012 Gaga creó la "Born This Way Foundation" (BTWF), una organización sin ánimo de lucro que se ocupa de asuntos tales como el empoderamiento de la juventud, la confianza en uno mismo, el bienestar, la lucha contra el acoso escolar, el asesoramiento y el desempeño laboral.



El 31 de agosto de 2018, "A Star Is Born" de Bradley Cooper, una nueva versión de la película de 1937 del mismo nombre, se estrenó en el 75° Festival Internacional de Cine de Venecia.





Su trabajo en "A Star Is Born" y "Shallow" recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el "National Board of Review" a la Mejor Actriz, el Oscar a la mejor canción original, el Globo de Oro a la mejor canción original y dos Premios Grammy en las categorías mejor canción escrita para un medio audiovisual y mejor interpretación de pop de dúo/grupo.