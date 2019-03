Sofía Castro muestra a su mamá invencible tras polémico divorcio de Enrique Peña







28/03/2019 - 15:12:14

Quien.- Después de la polémica que generó el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto tras la publicación de una imagen en la que el expresidente aparece junto a la modelo Tania Ruiz Eichelmann, su hija mayor, Sofía Castro, ha compartido una fotografía en la que revela la fortaleza de su mamá en medio de la adversidad.



A través de su cuenta de Instagram, la joven actriz compartió una foto en la que aparece su mamá posando con una gran sonrisa y un moderno look.





“Me acuerdo cuando le tomé esta foto a mi mamá, por estar jugando logre tomar un bonito momento de ella... ella, así como la ves, con esa sonrisa, es la mujer más fuerte y hermosa que conozco... no se deja vencer por nada y yo le agradezco a la vida por ELLA... porque sin ELLA... muchas personas incluyéndome no seríamos nada”, escribió Sofía orgullosa de la actitud de Angélica.



Esta publicación fue hecha después de que el ex presidente fuera captado nuevamente junto a la modelo potosina en la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala, celebrada en Acapulco, hace dos fines de semana. No obstante, un par de días después, Angélica también reapareció públicamente en un par de fotos que compartieron en sus redes sociales Marlli y Yudi Arias, la madre y la tía del cantante Maluma, en Miami.



En medio de la controversia que generó el divorcio, las hijas de Angélica se han dejado ver muy unidas a los tres hijos de Peña Nieto, Paulina, Alejandro y Nicole. Los jóvenes mantienen una relación de hermanos, tal y como cuando vivían juntos.



Al respecto de los términos del divorcio, hace unos días Salvador García Soto publicó en su columna del diario El Universal que la actriz había pedido a Peña Nieto 35 autos último modelo, así como el pago de 12 años de vuelos privados para evitar los ataques del público hacia ella o sus hijas.