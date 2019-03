Lucero aplaude la arriesgada hazaña de su novio, Michel Kuri







28/03/2019 - 15:05:45

Quien.- Michel Kuri, pareja de Lucero desde hace siete años sorprendió con su última publicación en Instagram: se trata de una foto en la que presume el salto en paracaídas que hizo.



De acuerdo con la publicación, Michel realizó el salto con la empresa Skydive, en Cuautla, Morelos y fue su hijo mayor, Michel Jr quien le regaló esta experiencia.





“Qué foto increíble!!! Qué valor y siempre sonriendo maravillosamente!!!”, escribió la cantante , quien al parecer no pudo acompañarlo en esta hazaña.



Michel ha demostrado su gusto por la pesca y por pasar muchos momentos en el mar. En sus redes sociales son comunes las fotos del océano y del yate que posee, en el que ha salido a navegar con sus tres hijos Ana Paula, Michel Jr. y Santiago, y por supuesto, con Lucero.



Lucero y Michel están juntos desde 2012, cuando ambos llevaban ya un tiempo de divorciados. Desde el momento que hicieron oficial su relación, jamás la han escondido y lo mismo la han presumido en eventos públicos que en sus respectivas redes sociales.



Y a pesar de que ya llevan siete años de relación, no han querido dar un paso más y formalizarla a través de un matrimonio; de hecho Lucero ha asegurado en varias ocasiones que no está en sus prioridades casarse con Michel.



"La verdad no queremos casarnos. Estamos súper contentos así, de novios , [estamos] enamorados. Vivimos cada quien en su casa. Después de haber tenido un matrimonio –en mi caso ya sucedió y quedamos como muy buenos amigos, como socios para toda la vida porque somos papás de nuestros hijos– no es una prioridad casarse”, detalló sobre su vida de pareja en una entrevista con Adela Micha.



Sobre los beneficios de mantener un noviazgo así, Lucero añadió: “En nuestro caso estamos muy contentos de poder tener la ilusión de verse y estar juntos. El matrimonio es increíble pero también lleva una costumbre. Estamos súper contentos, no es falta de compromiso, luego a veces hay más compromiso, una convivencia más padre".