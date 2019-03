Huawei P30: así son los nuevos celulares con los que la compañía china quiere ganarle mercado a Apple y Samsung en medio de su crisis política







28/03/2019 - 14:42:23

BBC.- Este no está siendo un año fácil para Huawei. Sin embargo, la compañía parece estar más dispuesta que nunca a desmarcar a Samsung y Apple, sus principales competidores, y ganar mercado en Europa.



El fabricante de celulares chino acaba de lanzar una serie de nuevos dispositivos con inteligencia artificial en un evento en París, Francia.



Mientras tanto, en Canadá, la directora (e hija del fundador), Meng Wanzhou, se enfrenta a un proceso de extradición a Estados Unidos por una supuesta violación de las sanciones a Irán.



Canadá arresta a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, y China responde con enojo

Cómo Huawei, la empresa china que demanda a EE.UU., se convirtió en una de las compañías tecnológicas más controvertidas del mundo



Los dos nuevos celulares de Huawei P30 y P30 Pro, que costarán en torno a US$1.000, llegan, sin duda, en medio de una tormenta política para la Huawei, acusada por Estados Unidos de espiar para el gobierno chino.



La empresa lo niega rotundamente.





Pero eso no evitó que el lanzamiento coincidiera con la visita a la capital francesa del presidente de China, Xi Jinping.





Durante el evento, Huawei no evitó hacer alusión directa a su competencia. "Galaxy no puede ver la galaxia", dijo Richard Yu, director ejecutivo de la compañía, mientras mostraba unas imágenes borrosas de un celular de Samsung.



Poco después, presentaba una foto a todo color de la Vía Láctea, según dijo tomada por un P30, con zoom y sin trípode.



La compañía espera revolucionar el mundo de la fotografía móvil con sus nuevos celulares.

"Rendimiento excepcional"



P30 Pro tiene cuatro cámaras traseras. Una de ellas usa inteligencia artificial para crear mejores exposiciones.



También afirma ofrecer un "rendimiento excepcional con poca luz" y cuenta con un zoom óptico cinco veces superior en la cámara SuperZoom de ocho megapíxeles.



"Vamos a redefinir por completo las normas de la fotografía con smartphones", dijo en el evento Peter Gauden, el jefe global de marketing de la empresa.



"Sin lugar a dudas, las lentes zoom es una característica sobresaliente", le dijo a la BBC Ben Wood, analista de CCS Insight.





"La ampliación se logra apilando cinco lentes en una configuración "telescopio". Nuestras pruebas iníciales con el dispositivo fueron muy prometedoras", añade.



Wood cree que si el dispositivo "se comercializa de manera efectiva, la cámara podría constituir un gran punto de diferenciación de los P30 frente a sus rivales de Apple y Samsung".



Pero también cree que una tecnología con una cámara más inteligente podría ser suficiente para persuadir a los consumidores de comprarse esos teléfonos.



"Al igual que los fabricantes rivales, la compañía se enfrenta al duro reto de convencer a la gente de que hay suficiente diferenciación en los nuevos dispositivos como para justificar una actualización, especialmente dado lo que cuestan", dice Wood.



Más sobre los P30:



El P30 Pro tiene una pantalla OLED gigante de 6,4 pulgadas, con una cámara selfie de 32 megapíxeles.

También tiene un escáner óptico de huellas dactilares en la parte inferior de la pantalla.

Cuesta en torno a US$1.200 con 128 GB o US$1.400 con 512 GB.

El P30 se venderá por algo más de US$900 con 128 GB de almacenamiento.

Ambos celulares funciona con el procesador HiSilicon Kirin 980 y Android.

Ambos podrán ejecutarse con 5G.



Gafas inteligentes



Huawei también lanzó en su evento un par de gafas de sol "inteligentes" que funcionan como un casco con Bluetooth para que los usuarios puedan responder llamadas.



"Es un paso interesante por Huawei y fundamentalmente proporciona las gafas como alternativa a los auriculares", dice Wood.