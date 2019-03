Netflix: qué es el keeper test, la estrategia de la plataforma de videos en línea para quedarse con los mejores trabajadores







28/03/2019 - 14:39:39

BBC.- Netflix quiere un "equipo de ensueño" para estar al frente de la mayor plataforma de videos en línea bajo demanda. Para ello debe "quedarse solo con el personal más efectivo". Y eso significa también despedir a quienes no entren en esa categoría.



Este es uno de los aspectos de la cultura laboral que la empresa con sede en Los Gatos, California, explica en su propia página web.







"Hacer que toda una empresa sea un equipo de ensueño (en lugar de solo tener unos pocos grupos pequeños) es un desafío. Indiscutiblemente, tenemos que contratar bien", dice el texto.



Para asegurarse de que en esos equipos la plataforma tiene siempre al personal adecuado, al mejor "jugador" posible, utiliza lo que llama el keeper test.

La pregunta



Se trata de una cuestión hipotética, pero también muy concreta, que permite solo dos respuestas: sí o no.





"Si uno de los miembros del equipo estuviera pensando en irse a otra empresa, ¿te esforzarías como gerente para evitarlo?", dice la página web.



Fuentes de Netflix le explican a BBC Mundo que se trata de "una forma de tomar la temperatura, una reflexión para evaluar el trabajo de las personas después de algún proyecto o en algún punto de su carrera dentro de la empresa".





No es, aseguran las mismas fuentes, un proceso formal que cada jefe tenga que hacer cuatrimestral, semestral o anualmente, sino que se hace aleatoriamente y persiguiendo un objetivo: "quedarse con los mejores".



La pregunta puede hacerse también a modo de autoevaluación. Es decir, si un trabajador de Netflix quiere saber lo valorado que está en la empresa puede preguntarle a su jefe si lucharía por él en caso de presentarle una oferta de otra firma.



Y los empleados, explican desde la plataforma, también evalúan a sus managers.



Pero, ¿qué ocurre si la respuesta es no?



"Aquellos que no pasan la prueba (es decir, su jefe no pelearía para mantenerlos) reciben con prontitud y respeto un paquete de despido generoso para que así podamos encontrar a alguien para ese puesto que nos haga un equipo de ensueño aún mejor", dice la página web.



La empleada de Netflix que ha hablado con BBC Mundo, y que prefiere no revelar su nombre, puntualiza que una respuesta negativa no es un despido inmediato, sino que se conversa y trabaja en los aspectos concretos en los que esa persona debe mejorar.





"Hay mucho feedback, muchas conversaciones, mucha otra información y parámetros que se tienen en cuenta" antes de llegar a la conclusión de que hay que dejar ir a esa persona.



De acuerdo con el columnista Joe Nocera, quien escribe para el portal especializado en información económica Bloomberg, hay empleados que han llegado a describir este keeper test como la "ley del más fuerte" y que instala una "cultura del miedo".





Según un informe del 2017 de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos (Society for Human ResourceManagement, en inglés) el 8% por ciento de los empleados de Netflix fueron despedidos ese año frente al 6% del promedio del resto de trabajadores en Estados Unidos.



Pero mientras un 13% de los trabajadores estadounidenses abandona su empresa, según el mismo reporte, solo el 4% de los empleados de la plataforma online decide dejar su puesto de forma voluntaria.



Las cifras que Netflix ha facilitado a esta redacción son similares. Según sus últimos datos, el porcentaje de gente que deja la empresa es del 9,7% en total. De ellas, un 6,2% lo hace de forma involuntaria y un 3,5% involuntaria.

¿El mejor método?



Pero, ¿sirve este modelo para hacerse con los mejores profesionales en el mercado?



Daneal Charney, experta en reclutar talentos para empresas de tecnología en plena expansión a través de la empresa MaRS Venture Services, con sede en Canadá, no tiene dudas.



"Creo que es único que Netflix haya podido crear esta cultura de tener solo a los mejores. Es difícil de hacer, pero creo que en realidad es un requisito para las industrias creativas de alto crecimiento y algo que un inversor vería con buenos ojos".



Charney le dice a BBC Mundo que este sistema puede no funcionar en otro tipo de industrias, como las de seguros o las manufactureras, pero definitivamente sí "se debe buscar el talento en empresas creativas" con una proyección tan grande.





Acerca de si un ambiente en el que todos deban de ser los mejores no genera competitividad entre compañeros o crea inseguridad laboral, Charney lo descarta.



"Francamente, un empleado que se considere brillante estaría buscando estar en un lugar como Netflix porque quieren trabajar con otras personas que también son las mejores en lo que hacen", sostiene.



Sobre si la gente teme o no perder el empleo con este tipo de estrategia, Netflix le dice a esta redacción que el keeper test no es sinónimo de despidos.



Sostienen que hay gente en la empresa que lleva muchos años ocupando los mismos puestos, aunque no han ofrecido cifras sobre el porcentaje de empleados que abandonan la compañía. Voluntariamente o no.