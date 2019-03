Cómo encontrar tu celular aunque esté en silencio







28/03/2019



Infobae.- ¿Dejaste el celular en silencio y no lo podés encontrar? ¿Quizás se haya quedado debajo de algún mueble, guardado en el cajón o en algún otro sitio?



Existe una manera muy sencilla de rastrearlo. Pero para que funcione el equipo debe estar encendido y conectado a la red. Aquí te contamos el paso a paso.



Android



En el caso de los móviles con sistema operativo Android hay que ingresar en este link o simplemente tipear en el navegador "encontrar mi celular" (o similar: smartphone, dispositivo, etc.). Allí uno será redirigido al link mencionado anteriormente.



En el caso de que la sesión de Gmail no esté iniciada en esa computadora o tablet donde se esté navegando, entonces habrá que ingresar con el usuario e iniciar sesión.



Una vez hecho esto, se verá el nombre y modelo del dispositivo vinculado a esa cuenta y se ofrecerá, entre otras opciones, la posibilidad de hacerlo sonar. Hay que presionar allí y el celular comenzará a sonar aun cuando esté en silencio.



iOS



En el caso de iPhone hay que ingresar en iCloud, seleccionar la opción "buscar" y luego seleccionar el dispositivo vinculado a esa cuenta, que en este caso sería el iPhone. Y después seleccionar la opción "reproducir sonido".



En el caso de que no se recuerde la contraseña o usuario para ingresar a la nube, hay que entrar en este link y seleccionar la opción adecuada. Después hay que seguir los pasos detallados para recuperar el password o usuario, según corresponda.