La NASA y la Agencia Espacial Europea ofrecen más de 18.000 dólares por pasarse 60 días tumbado en una cama







28/03/2019 - 12:56:14

RT.- Científicos de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) ofrecen 18.500 dólares (16.500 euros) a quien esté dispuesto a pasarse 60 días acostado en una cama para un experimento.



La iniciativa conjunta GBRESA 2019, lanzada este lunes, tiene como fin analizar los efectos en el cuerpo humano de la gravedad artificial para ayudar a los astronautas a soportar viajes más largos.

Los participantes en el experimento pasarán en habitaciones separadas de las instalaciones del DLR exactamente 89 días, de los cuales 60 de ellos habrán de estar recostados en una cama. Esta será reclinada con un ángulo de seis grados, con la cabecera hacia abajo (para producir el efecto de la gravedad).



Un requisito fundamental es que mientras estén tumbados no se levanten ni alcen la cabeza. Además, en esta posición harán todas las actividades necesarias (comer, asearse, ir al baño, etc.).



Para poder ser uno de los elegidos es necesario tener entre 24 y 55 años, no fumar y medir entre 1,53 y 1,90 metros de estatura.