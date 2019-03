Amnistía Internacional exige al gobierno de Bolivia que detenga expulsión de venezolanos







28/03/2019 - 12:46:50

Correo del Sur.- La organización mundial Amnistía Internacional, presente en más de 150 países, exigió a las autoridades nacionales de Bolivia, y en particular al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que deje de perseguir y expulsar arbitrariamente a migrantes venezolanos en situación vulnerable.



La directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dirigió un tuit al Ministerio de Gobierno y a Carlos Romero para pedirle que pare la persecución a personas venezolanas.



Así también, la organización internacional activó una Acción Urgente para dirigir peticiones al ministro Romero e instarle a que "deje de detener, perseguir y expulsar arbitrariamente a los refugiados venezolanos que necesitan protección internacional".



"Ministro Carlos Romero, deje de expulsar arbitrariamente a personas venezolanas. ¡Necesitan protección, no persecución!", escribió Guevara en su mensaje.



El 17 de marzo, la Policía y los oficiales de Migración detuvieron arbitrariamente a 14 refugiados venezolanos (tres mujeres y 11 hombres) en un refugio en La Paz, que habían participado en una manifestación pacífica contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela el 15 de marzo.



Los oficiales los llevaron a la oficina de inmigración y los acusaron de "conspiración" y "actividades políticas a cambio de dinero", violando su derecho al debido proceso. Ese mismo día, seis de ellos fueron deportados arbitrariamente.



Los ocho restantes, que habían solicitado asilo, fueron liberados, pero cinco posteriormente huyeron al Perú por temor a nuevas persecuciones.



Los liberados que permanecen en Bolivia temen más persecución y deportación arbitraria, señala Amnistía.



Según las organizaciones locales y testigos, muchos de los migrantes detenidos fueron maltratados y amenazados por agentes de policía, incluso apuntados con arma de fuego.



"Todas las personas, incluidos los migrantes irregulares, los migrantes regulares, los solicitantes de asilo y los refugiados, tienen los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, debido proceso y garantías judiciales, y no ser sometidos a malos tratos o expulsiones colectivas", señala Amnistía.



Recuerda al gobierno boliviano que cualquier estado tiene prohibido transferir a alguien a un lugar donde estaría en riesgo real de graves violaciones de derechos humanos, por lo cual instan a Carlos Romero "a que deje de detener, perseguir y expulsar arbitrariamente a los refugiados venezolanos que necesitan protección internacional".