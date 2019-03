Yañíquez: Revilla no halla solución al tema de la basura en La Paz por su capricho y soberbia





28/03/2019 - 12:34:19

La Paz, (ABI).- La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Yañíquez, dijo el jueves que el alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, no encuentra una solución al tema de la basura por su "capricho" y "soberbia".



"Acá vemos a un alcalde soberbio, que no se pone en los zapatos de los paceños, a un alcalde que no quiere dar una solución real a este gran problema", dijo a los periodistas.



Yañíquez lamentó que Revilla "no se ponga en los zapatos" de la población frente a un problema tan delicado para la salud y el medio ambiente de la ciudad de La Paz, por lo que pidió a la autoridad edil reflexionar sobre esa situación.



"Aquí no es cuestión de capricho, sino de pensar en todos los paceños, dejarse de soberbias y pensar en la necesidad de tener un ambiente sano, no convivir nuevamente con las ratas, no estar con la basura hasta el cuello como en enero", manifestó.



La legisladora criticó que el Alcalde de La Paz insista en instalar un relleno sanitario en el sector Alto Patapampa, a pesar de que el Gobierno nacional haya gestionado un terreno en el municipio de Mecapaca, aledaño a La Paz.



"Tenemos que reflexionar al alcalde, que se ponga en la realidad de todos nosotros, ya deje de lado su soberbia y prepotencia, sino piense en que no puede seguir con esta actitud que daña a todos y cada uno de los paceños", dijo.



Esta jornada se cumple el plazo para que la ciudad de La Paz deposite sus desechos en Alpacoma, fecha en que ya se debería contar con otro relleno sanitario; sin embargo, aún ese nuevo espacio no se consolidó.