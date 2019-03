Evo anuncia que obras pequeñas no necesitarán licencia ambiental





28/03/2019 - 12:32:41

La Razón.- El presidente Evo Morales anunció este jueves ajustes a la normativa para que las licencias ambientales no sean requisito en el caso de las obras estatales de menor envergadura. Explicó que recibió quejas de algunos alcaldes por supuestos perjuicios en la concreción de proyectos menores debido a esta exigencia.



“La recomendación, no ha de haber para una pequeña obrita, para sistema de riego, para algunas obras productivas licencia ambiental, ahí estamos mal, pero vamos a corregir”, anunció el gobernante.



Lo hizo en el acto de recepción de 91 proyectos para el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) provenientes de 40 municipios de Potosí en los cuales se invertirá Bs 199.359.896.



“Para grandes y medianas obras, grandes represas, grades industrias, claro, tiene que haber licencia ambiental, en las pequeñas obras no va haber licencia ambiental”, insistió.



La licencia ambiental es el documento jurídico-administrativo otorgado por las autoridades competentes, las Gobernaciones, por ejemplo, a una empresa o institución pública o privada para autorizar la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando ha cumplido los requisitos de prevención y control ambiental.



Morales contó que “algunos alcaldes me comunican (que) esto está perjudicando”, por tanto anunció que “hay que mejorar (las leyes) para adecuar a las necesidades del pueblo boliviano”.



“Tenemos la obligación de respetar las normas, pero sin son normas que perjudican hay que cambiarlas”, sostuvo.