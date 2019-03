IBCE alienta al Gobierno a consolidar acuerdos con la India para integrar el comercio boliviano al BRICS







28/03/2019 - 11:56:05

Santa Cruz, (ABI).- El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, alentó el jueves, en la antesala de las reuniones entre los presidentes Evo Morales y su par hindú, Ram Nath Kovind, a lograr acuerdos con la India para integrar al país al sistema comercial del grupo BRICS, Brasil (B), Rusia (R), India (I), China (C) y Sudáfrica (S), las cinco naciones con economías emergentes o recientemente industrializadas más importantes del planeta.



El IBCE es un instituto privado de promoción del comercio, su Directorio está conformado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), y Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), entre organizaciones empresariales y de productores.



Su gerente Gary Rodríguez (GR) compartió con la ABI sus criterios sobre la primera visita del presidente de la India, miembro del BRICS.



ABI: ¿Cuán beneficioso es para Bolivia la visita de la delegación de autoridades y empresarios de la India?



GR: Indudablemente que es de destacar la presencia del presidente de la India y de autoridades y de empresarios de aquel país en función de establecer un mayor nivel de relacionamiento comercial y económico con Bolivia. No hay que olvidar que la India junto con Brasil, Rusia y China forman parte de los BRICS, este grupo de países emergentes en el cual el mundo tiene fundadas esperanzas, para que se dinamice su crecimiento.



ABI: ¿Existen las condiciones para una relación comercial dinámica? ¿En qué sectores?



GR: Es importante destacar el nivel de relacionamiento que ya existe principalmente en productos mineros, concretamente oro, que explican gran parte de la exportación de Bolivia hacia la India. Pero también tenemos otros productos con atisbos de ingreso al mercado indio, como es el caso de los boratos de sodio, hojas para chapado de madera, cueros y pieles curtidos.



En el campo de los alimentos están los frejoles, la castaña, la chía, la lecitina; tenemos también diferentes desperdicios del sector minero, piedras preciosas, una veintena de productos que han significado el año pasado un monto de 723 millones de dólares de exportación.



En la importación tenemos los vehículos automotores para transporte masivo, de carga y transporte personal, motocicletas; también medicamentos, vacunas, insumos para el agro como insecticidas, herbicida, maquinaria liviana y pesada.



Hay que destacar que es beneficiosa para Bolivia esta visita por el conocimiento que se va a dar por los contactos que se pueden establecer



ABI: ¿Cómo está la balanza comercial entre ambos países?



GR: En el año 2018 el país con el cual mayor superávit comercial tuvo Bolivia fue cabalmente con la India. En el año 2017 las ventas de Bolivia a la China sumaban 3 millones de dólares, en el 2018, 723 millones de dólares.



Las importaciones que eran de 20 millones; en 2018 fueron 152 millones de dólares. Eso nos reportó el mayor superávit comercial el 2018 con 571 millones de dólares.



De hecho en los últimos cuatro años se está dando una relación comercial positiva y beneficiosa para el país.



ABI: ¿Cuál debiera ser el perfil de la relación boliviana con India en temas productivos y/o de industria?



GR: Tenemos muchos que ofrecer en el sector alimenticio. En el caso de la soya, los derivados como aceites, tortas, harina, ahí quisiéramos que, por ejemplo, se abriera la posibilidad de vender sin arancel que es alto.



Tenemos más de 1.000 productos que Bolivia puede ofrecer a la India en el campo de la industria. En el campo de los súper alimentos, esta la quinua, cañahua, tarwi, la chía, el ajonjolí.



Yo creo que la principal complementación se puede dar en el sector agroalimentario, pero también en el sector forestal, maderable y no maderable, la producción de los bosques de forma sostenible.



Bolivia es muy rica en biodiversidad, la tecnología que tiene la India, el conocimiento de farmacia, medicina pueden complementarse mucho con lo que es la medicina tradicional en el país.



ABI: ¿Hacia dónde debería apuntar la relación de Bolivia con India?



GR: Creo que el presidente (Evo Morales) así como está abocado en abrir el mercado de la China y el mercado de Rusia, siendo que el mercado de Brasil ya está abierto a través del acuerdo Bolivia-Mercosur, restaría que se abriera el mercado de la India para que tengamos un acuerdo con los países del grupo BRICS.