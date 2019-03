Presidente electo de El Salvador suspende contacto con el gobierno saliente por chantajes







28/03/2019 - 11:17:28

El Salvador.- El presidente electo Nayib Bukele suspendió los contactos de sus representantes con el gobierno de Sánchez Cerén tras una serie de señalamientos y reclamos mutuos de cara a la transición hacia el futuro gobierno.



Casa Presidencial informó, a través de un comunicado emitido el martes, que el gobierno saliente convocó al equipo del presidente electo a una reunión para planificar el acto de traspaso de mando, previsto para el 1 de junio próximo.



Sin embargo, la noche del miércoles Bukele informó a través de su cuenta de Twitter que está suspendido cualquier contacto de sus delegados con el gobierno efemelenista: “Después de días de chantajes de @presidencia_sv, tratando de negociar cosas que nada tienen que ver, a cambio de hacer una Toma de Posesión (acto que se ha hecho siempre en nuestra historia reciente), he instruido a nuestras delegadas a suspender todo contacto con el Gobierno”.



Dos días antes, el presidente electo denunció que la Cancillería había cancelado la reunión para preparar el acto: “Este día, Cancillería le comunicó a nuestros delegados para el acto de Toma de Posesión del 1 de junio, que por orden de Casa Presidencial, se suspende toda reunión de coordinación, obviamente por nuestras recientes críticas al Gobierno”.



“De continuar esta decisión, sería la primera vez en la historia moderna de nuestro país que no habría acto de Traspaso de Mando”, concluyó Bukele.



Según documentos proporcionados por la casa de gobierno, el presidente electo designó a Sofía Medina y Marcela Rodríguez para coordinar junto a la Cancillería los detalles de la logística y protocolo del evento.



Tras los tuits del futuro gobernante, la Presidencia respondió: “El Presidente Salvador Sánchez Cerén anunció su equipo de transición desde hace más de un mes y a esta fecha no hemos recibido ninguna comisión por parte del señor Presidente electo”.