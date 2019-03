Tema abierto, el VAR abre debate







28/03/2019 - 08:08:20

El Día.- Desde que surgió el tema de la implementación del VAR en el fútbol boliviano, se han dado muchos "votos" a favor y algunos en contra sobre esta cuestión. Jugadores han especificado que con esto se dará un paso importante para que no se den errores arbitrales en los partidos, pero también otros futbolistas ven que aún no es una prioridad para hacer crecer el fútbol nacional.



Opiniones al respecto. Luego de que el presidente de la FBF, César Salinas, haya aceptado la propuesta de implementar el VAR en el fútbol boliviano de parte del titular de BAISA, Marcelo Claure (corriendo con los gastos el empresario), surgió el apoyo de jugadores a favor de que su uso se haga en la División Profesional.



"Buenísima iniciativa la de Marcelo (Claure) con el tema del VAR. Se vinieron cometiendo muchos errores arbitrales, el VAR le viene bien a Bolivia y a los árbitros", manifestó el jugador de Bolívar, Luis Gutiérrez.



Por su parte, el periodista Alfonso "Toto" Arévalo señaló que el país puede estar apto para tener este tipo de tecnología en su fútbol, afirmando que así se acabarán las polémicas arbitrales.



Pero por otro lado, el guardameta de The Strongest, Daniel Vaca, indicó que por el momento el VAR "no es una prioridad" para el fútbol nacional, que se tienen otros problemas importantes que se tienen que solucionar a la brevedad posible, como es el caso del estado de los campos de juego y un lugar para que entrene la Selección.



Entre tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció el apoyo de Claure y las gestiones futuras de la FBF para que el VAR llegue al fútbol boliviano.



1 Árbitro en Bolivia

tiene experiencia con el VAR, el orureño Gery Vargas.



¿Qué es el VAR y cómo funciona en los partidos?



El VAR o Árbitro Asistente de Video (Video Assistant Referee por sus siglas en inglés) consiste en un conjunto de cámaras que retrasmiten todas las imágenes y ángulos de las cámaras de la transmisión oficial del partido a una sala de operaciones (VOR).



El VAR entra en acción de la siguiente manera: Se produce una incidencia en el partido, y el VAR observa si se ha producido un error claro y obvio de parte del árbitro o alguna acción no vista por él, si es así, se le recomienda al juez central que la situación sea revisada. Las decisiones o incidentes que pueden ser revisadas por el VAR son aquellas que pueden modificar radicalmente el resultado de un partido como: Goles, decisiones de penal o no penal, tarjeta roja o confusión de identidad de jugadores.