Escobar no tomará en cuenta a los seleccionados





28/03/2019 - 08:07:25

El Diario.- El entrenador de The Strongest, Pablo Escobar, probó ayer el onceno que presentará ante Aurora, el domingo, a las 17.15, en el estadio Félix Capriles. Todo indica que los cuatro seleccionados no serán tomados en cuenta, debido que llegarán hoy al mediodía a Santa Cruz, luego de acompañar a la Selección Nacional en la mini gira al continente asiático.



Los mediocampistas Raúl Castro, Ramiro Vaca; el lateral izquierdo Marvin Bejarano y el delantero Henry Vaca, tuvieron que soportar 36 horas de viaje de regreso al país y el viernes se sumarán a los entrenamientos del Tigre.



Escobar junto con sus ayudantes harán una revisión médica para saber cómo se encuentran y decidirán si serán tomados en cuenta para el viaje a Cochabamba.



Ayer, Escobar delineó un onceno sin un jugador sub-20, como indica la norma del torneo Apertura, pero la opción más cercana es el delantero Gabriel Sotomayor; aunque no se descarta que Ramiro Vaca pueda jugar en el segundo tiempo ante Aurora, para cumplir con la norma.



El resto del equipo fue el siguiente: Daniel Vaca en el arco; Adolfo Machado, Maximiliano Ortiz, Fernando Marteli, José Sagredo; Jair Reinoso, Diego Wayar, Walter Veizaga, Jhasmani Campos; Rolando Blackburn y Dany Cure.



De darse el ingreso de Sotomayor lo haría en lugar de Cure, para formar un tridente con Reinoso que correrá por derecha y el panameño Blackburn estará en el centro del ataque.



En la sesión de fútbol que se realizó en el estadio Rafael Mendoza, Escobar incluyó a Rudy Cardozo en lugar de Campos, los dos tienen buen remate de media distancia y una técnica envidiable.



El entrenador atigrado pudo recuperar a Campos y Wayar en el receso del torneo, los dos se recuperaron de sus respectivas lesiones y trabajaron en el aspecto físico para ser tomados en cuenta para la segunda rueda.



“Nosotros tenemos un plantel bastante extenso, de 30 jugadores, que cualquiera puede jugar en determinado momento. Yo creo que esa va a ser una de las claves para afrontar lo que queda del campeonato”, comentó el zaguero Marteli en conferencia de prensa.



En la anterior semana se hizo hincapié en el trabajo físico, de potencia, táctico, técnico. La propuesta de Escobar para la segunda rueda del Apertura, será presentar un equipo aguerrido, con marca en todos los sectores del campo de juego.