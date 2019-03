San José aplastó a Blooming en Oruro







28/03/2019 - 08:06:19

Diez.- Un Blooming diezmado, sin seis titulares, terminó cayendo por goleada (5-1) este miércoles en Oruro ante San José, que no lo perdonó y se tomó la revancha con un mismo resultado registrado en la primera rueda en Santa Cruz. A pesar del revés, la academia sigue en la cima del torneo Apertura, con 28 puntos, igual que Nacional Potosí.



No era fácil, es más, perder estaba dentro de lo previsto en filas del plantel celeste, que no tuvo a Rubén Cordano, Roberto Fernández, José Vargas, Paúl Arano y Leonardo Vaca, que fueron de gira con la selección nacional a Asia. Además, no estuvieron Rafinha (por un problema dental) y Rafael Barros, que tampoco venía bien físicamente, no comenzó de titular.



El arquero Daniel Vaca, que reemplazó al titular Cordano, tuvo un buen comienzo despejando al menos tres disparos de media distancia con destino de gol. Didí Torrico, Ariel Juárez y Mario Ovando no pudieron vencer a Vaca, que estaba muy concentrado bajos los tres palos, aunque poco a poco el santo fue desgastando a la academia, que no encontraba desahogo en la defensa, pues el medio campo no podía recuperar el balón y solo trato de copar los espacios para impedir que el santo llegue con claridad.



Vaca tuvo buenas intervenciones



El 1-0 fue por medio de un penal que los visitantes discutieron, aunque Jesús Sagredo se apoyó en Carlos Saucedo, que con mucha viveza se dejó caer dentro del área tras un centro al segundo palo desde la derecha. Aunque la acción dejó algunas dudas, para el árbitro Nelson Barro no hubo discusión por eso cobró la pena máxima que el mismo goleador de San José se encargó de cambiarlo por gol, a los 31 minutos.



Antes de que reaccione Blooming, los locales volvieron a golpear gracias a la fortuna con un tanto de Sanguinetti, que recibió un pase a las espaldas de los defensores celestes por la zona izquierda y de primera intentó ejecutar un centro con la pierna izquierda que se metió al segundo palo del arco de Vaca, que reaccionó tarde y no pudo despejar el balón. Fue a los 37 minutos.

Saucedo venció con un disparo bien colocado a Vaca para anotar el 1-0



Ese tanto le dolió a la academia, que sobre el final descontó también gracias a la suerte. Tras un tiro libre de Saldías desde fuera del área el arquero Benegas no pudo contener el balón que le quedó a Erramuspe, quien de frente le pegó mal, aunque para fortuna el esférico en el aire tomó un efecto raro y se metió al arco. Se jugaban tres minutos de adición en la primera parte y así se fueron al descanso (2-1).



Se consumó la goleada



En los primeros minutos de la segunda parte, Rodríguez liquidó el partido al anotar el tercero para San José, ya que de ahí en más Blooming no hizo oposición y se consumó una goleada con sabor a revancha para los orureños que en la primera rueda cayeron por ese mismo marcado en Santa Cruz. Edemir sacó un disparo desde fuera del área que desvió en un jugador de la academia y descolocó a Vaca, que no pudo hacer nada para evitar el 3-1. Fue a los 56 minutos.



El DT de la academia, Erwin Sánchez, que estuvo en el palco (está suspendido), ordenó el ingreso de Joselito Vaca y Rafael Barros para buscar una reacción, pero ya era tarde el duelo estaba todo a favor del santo, que siguió anotando.



El cuarto fue un golazo de Hernández que, luego de regatear a Farell, le puso el balón por arriba a Vaca que solo vio como ingresó a su arco (62’).



Marcelo Gomes, el brasileño que ingresó y le dio más juego y claridad todavía al santo selló la goleada por medio de un penal tras una mano de Edward Vaca en un centro de Edivaldo. El 10 de los locales venció a Vaca a los 81 minutos.



Gomes venció al portero Vaca sin problemas y decretó al 5-1 definitivo



Barros tuvo la chance más clara del partido para Blooming en los últimos minutos, pero su disparo fue afuera del arco de Banegas y así se acabó el invicto de siete partidos de los celestes, que el domingo enfrentarán a Destroyers en el Tahuichi.