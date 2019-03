Wilster repite la dosis ante Always Ready en el Capriles





28/03/2019 - 08:04:45

Los Tiempos.- A Wilstermann le resultó favorable no cambiar el equipo que presentó en la pasada fecha ante Nacional Potosí, porque ayer consiguió una victoria por 2-0 sobre Always Ready, en el cotejo válido por la jornada 15 del torneo Apertura y que se jugó en el estadio Félix Capriles. El Rojo repitió equipo, marcador y un triunfo que le sirve para tomar confianza de cara a la seguidilla de partidos que tiene en las próximas semanas.



El Rojo dominó la primera etapa, pero luego de quedarse con 10 hombres sobre el final del periodo inicial, se le complicó en algunos pasajes del complemento.



En el inicio del partido, la visita parecía que iba a salir en ataque, siendo que antes del primer minuto, Alejandro Bejarano robó un balón en el borde del área grande remató, pero encontró a Arnaldo Gimenez bien ubicado, y aunque le quedó sobrando el balón a Marc Enoumba, en el segundo disparo intervino Juan Pablo Aponte.



A los 6’, Lucas Gaúcho quitó un balón en el borde del área grande, ingresó velozmente y aunque sacó dos remates potentes, los defensores mantuvieron el orden y evitaron la caída del arco visitante.



Cinco minutos más tarde, el Rojo llegó con claridad a través de una triangulación entre Fernando Saucedo, Serginho y Cristian Chávez, que terminó con un centro para Gaúcho que no alcanzó a empujar el esférico.



El trabajo de Wilstermann fue claro en el ataque, es por esa razón que, en el 16’, Chávez aprovechó una mala salida del portero Eder Jordán y puso un centro retrasado para Saucedo que sacó un fuerte remate para anotar el 1-0.



Always Read, que hasta ese minuto tenía algunas salidas en ofensiva, cedió todo el control del juego y dejó jugar al Rojo que fue en busca del segundo tanto.



Chávez tuvo un par de remates desde fuera del área grande pero no generó mayor peligro en el arco rival.



El millonario tuvo una ocasión en el 27’, Martín Smedberg ingresó velozmente por el sector izquierdo, metió el centro para Marcos Ovejero que al final fue marcado por tres defensores locales que evitaron que convierta.



Wilstermann se quedó con 10 hombres luego de que Gaúcho fuera expulsado, y en adelante, pese a que cedió algunos espacios para la visita, el cuadro paceño no logró alcanzar la igualdad.



En el reinicio de las acciones, Always Ready mostró mayor ímpetu en la zona de ataque y tuvo un par de ocasiones que provocó nervios en la defensa local.



En el 2’, Alejandro Bejarano ejecutó un tiro libre que pegó en el poste izquierdo. Always Ready tuvo mejor desempeño en el complemento, y aunque tuvo el dominio del balón, no consiguió igualar el marcador.



Wilstermann, por su parte, en la primera ocasión clara que tuvo en la segunda etapa aumentó la cuenta. Chávez envió un centro al ras del piso para Jorge Ortiz que al final dejó pasar para Serginho, quien sólo tuvo que empujar el esférico para el 2-0 (18’).



Gaúcho se disculpa



El futbolista brasileño fue expulsado por una dura entrada en contra de Augusto Andaveris, quien terminó con una fractura no desplazada de tibia. “Estoy triste, quiero que el jugador me perdone. No provoqué a nadie”, señaló el delantero del cuadro aviador.