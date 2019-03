Santos quiere irse, Bolívar no se pronuncia





28/03/2019 - 08:03:01

El Día.- Menudo problema para el jugador brasileño Thomas Santos y el club Bolívar, tras conocerse ayer el fallo del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que obliga al jugador a pagar 80 mil dólares en un plazo de 30 días, caso contrario quedaría suspendido de la actividad hasta cumplir con la obligación impuesta.



“El Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol, en única instancia, FALLA declarando PROBADA la demanda de cumplimiento de Contrato Deportivo suscrito entre el club Wilstermann y el jugador Thomas Santos, quién debe cancelar la obligación contraída de $us 80.000 en el plazo de 30 días calendario (…) y de no cumplirse con la resolución en el término señalado, se sancionará al jugador Thomas Santos con la suspensión automática de su actuación deportiva mientras cumpla con la responsabilidad impuesta”, señala parte del fallo.



Santos se fue a Sao Paulo, pero antes se comprometió a que si volvía a Bolivia jugarían para Wilstermann, caso contrario pagaría el monto acordado.



“Es una vergüenza, no puedo ser condenado por un documento que FIFA no lo reconoce, yo he peleado con todos en Brasil para volver a Bolivia y me hacen esto, voy a volver a Brasil, no quiero quedarme más aquí porque es una vergüenza y un desastre”, sostuvo el jugador ayer al abandonar el estadio Libertador Simón Bolívar, tras la práctica del equipo paceño.



Los aviadores hicieron público el documento firmado con Santos y de paso lo registraron en el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS, por sus siglas en inglés) de la FIFA que está vigente desde el 1 de octubre de 2010.



Este mismo paso debieron seguir el futbolista y Bolívar, pero no lo hicieron y las normas del TMS son claras al respecto.



Según el TMS, “el sistema está diseñado para que regule los traspasos internacionales de los futbolistas profesionales masculinos, y no se aplica en los llamados ‘fichajes nacionales’, es decir, entre clubes de la misma asociación nacional”; además indica que “para que el traspaso tenga validez, los dos clubes interesados deberán introducir la información relativa al acuerdo alcanzado(…)”, hecho que no ocurrió entre Bolívar y Wilstermann.



Además se debe suministrar una serie de información con detalles como “el tipo de fichaje (permanente, cesión, intercambio); los posibles pagos de comisiones; la cuantía total del traspaso; los datos sobre cualquier compensación por entrenamiento y formación o sobre contribuciones de solidaridad; los plazos de satisfacción del pago (de los cuales puede haber uno o más); el calendario de los pagos (con fechas, cantidades a abonar y beneficiarios); y los datos de los pagos ya efectuados (…)”.



No hubo ayer un pronunciamiento oficial de la dirigencia de la Academia, aunque habría hoy una conferencia de prensa a cargo del gerente de Baisa, Dardo Gómez, quien anunciaría la posición oficial de su club sobre este caso y los pasos a seguir y el futuro del futbolista.



Además, habrá que recordar que Wilstermann interpuso una demanda contra Bolívar para la quita puntos porque Santos alineó en filas de la academia en el partido del 20 de enero frente a los aviadores en Cochabamba por la primera fecha del torneo Apertura 2019.



Inicialmente, la demanda fue rechazada por el tribunal deportivo, pero los aviadores apelaron y ahora están aguardando el fallo final, que podría beneficiarles con los tres puntos que perdieron en cancha.



ARCE LAMENTA FALLO EN CONTRA DE SANTOS



El delantero Juan Carlos Arce expresó ayer su molestia por el fallo del Tribubal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por el fallo en contra de su compañero de equipo Thomas Santos, que debe pagarle a Wilstermann la suma de 80 mil dólares, por incumplir un acuerdo firmado el 2017.



“Ese fallo es lamentable porque ya no podemos salir de un equipo para jugar en otro, estamos expuestos a no poder tomar decisiones en base a nuestro deporte, si dejamos un club tenemos que ir a otro, porque FIFA lo manda así”, sostuvo Arce.



“El club debe tomar las mejores decisiones y nosotros como grupo adoptaremos nuestras decisiones y lo apoyaremos a nuestro compañero”, aseguró el futbolista.