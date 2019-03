Nacional Potosí con la mirada puesta en San José







28/03/2019 - 08:00:48

El País.- Los jugadores de Nacional Potosí volcaron la hoja y pusieron la mirada en el plantel de San José con el que jugarán el siguiente sábado desde las 17:15 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial, por la décima cuarta fecha del Campeonato Apertura en el que la banda roja se mantiene como líder con 28 puntos.



En un inicio este partido estaba programado para el día domingo en el mismo escenario deportivo pero desde las 15:00, los santos solicitaron la reprogramación del encuentro debido a que el siguiente martes en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro enfrentarán a Liga Deportiva Universitario de Quito (Ecuador), por la tercera fecha del Grupo “D” de la Copa Libertadores.



Ante el pedido y la reglamentación (las horas entre uno y otro partido) la Comisión Técnica de la Federación hizo conocer que el cotejo se había adelantado para el día sábado pero para las 17:15. Tras conocer la determinación el cuerpo técnico comandado por Alberto Illanes bajó las cargas de trabajo y así enfrentar con todo a los santos con la finalidad de mantener el invicto en casa (en el torneo perdió esa condición el fin de semana cuando fue derrotado por Wilstermann en el partido reprogramado de la décima segunda fecha).



“Trabajamos en doble turno, corregimos errores”, comentó el técnico boliviano quien dijo que realizará cambios en la alineación titular con relación al equipo que perdió en la ciudad de Cochabamba, las modificaciones también se deben a que algunos jugadores no se recuperaron de sus lesiones y aún están en duda, pero no menos cierto es que entre el jueves y viernes se incorporarán al trabajo.



Tras jugar 13 partidos la banda roja sumó 28 puntos y es primero en la tabla de posiciones (+17 tantos), el segundo puesto es para Blooming con la misma cantidad de unidades pero con +13 goles, la tercera ubicación es para Bolívar con 26, escoltado por The Strongest con 23 y Wilstermann con 20. Las diferencias de puntos entre los cuatro equipos no son amplias por lo que la banda roja apostará por la victoria.