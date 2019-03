Vargas: Si quieren ir a la FIFA, nosotros también







28/03/2019 - 07:59:47

Opinión.- El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró que “también llegará hasta la FIFA” para hacer respetar el convenio suscrito con los jugadores Thomaz Santos (Bolívar) y Cristhian Machado (Royal Pari), si pretenden apelar al fallo emitido ayer por el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD).



La resolución de dicha instancia benefició al aviador en la demanda interpuesta contra los futbolistas quienes deben pagar en un plazo de 30 días la suma de 100 mil dólares (Machado) y 80 mil (Santos), por incumplir con un acuerdo con la entidad valluna.



“En Bolivia no existe otra instancia de apelación, pero ellos pueden ir a la FIFA. Si se diera esa figura, nosotros también llegaremos hasta esa instancia para decir la verdad de lo sucedido”.



El fallo del TRD establece que en caso de que los futbolistas no paguen los montos económicos en el tiempo establecido quedarán inhabilitados de manera automática y no podrán jugar en el torneo Apertura.



El titular de los aviadores explicó que la entidad no puso obstáculos a los jugadores cuando tuvieron la necesidad de migrar al fútbol del exterior.



En 2017, Santos dejó el Rojo en pleno desarrollo de la Copa Libertadores de América para jugar en el club de Sao Paulo (Brasil) bajo el compromiso de que regresaría a Bolivia para jugar con los Rojos, pero este año, el volante firmó con Bolívar.



El caso de Machado es parecido. En 2018 el volante viajó a Estados Unidos por motivos familiares y para jugar en el New England Revolution, con la promesa de retornar para vestir la camiseta aviadora.



A su vuelta, el futbolista rechazó la oferta económica del club y fue presentado como refuerzo de Royal Pari.



“Cuando ellos determinaron dejar la institución nosotros los apoyamos para que junto a sus familias tengan un mejor futuro. Entonces se acordó que cuando volvieran a Bolivia solo podían jugar en el club Wilstermann”.



Vargas indicó que este tema no puede causar extrañeza en los clubes (Bolívar y Royal Pari), ya que pese a conocer esta información, estas instituciones sellaron la vinculación.



Sobre el tema, Machado dijo que no brindará declaraciones y que, primero, conversará con su representante y otros profesionales para luego realizar una conferencia de prensa.



Desde La Paz, Santos comentó que no iba a pagar la suma de dinero y que bajo estas circunstancias prefería irse a Brasil y dejar el elenco celeste.



También calificó como una “vergüenza” la determinación del Tribunal, explicando que el documento suscrito con Wilster no es reconocido por la FIFA.