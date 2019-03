Aurora suma a Ríos y Díaz en plena crisis







28/03/2019 - 07:58:41

Opinión.- Los números no ayudan en absoluto. Y para colmo de males, las lesiones aparecieron para condicionar aún más las chances de buenos resultados en el Apertura. Es por ello que, en las últimas horas, la dirigencia de Aurora, pese a las limitaciones económicas en sus arcas, resolvió incorporar a dos refuerzos: un delantero y un defensor central.



Se trata del atacante cruceño Darwin Ríos, de 27 años, y del central uruguayo nacionalizado boliviano Enrique David Díaz, de 36.



No demoró mucho tiempo el Equipo del Pueblo en buscar un reemplazo para el defensa lesionado Luis René Barbosa, quien estará fuera de toda competencia por 10 meses como mínimo (sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, situación que ya vivió en 2018 y que lo marginó por más de un semestre).



Consciente de la clara necesidad, la dirigencia celeste contrató al charrúa, quien previamente militó en Wilstermann. El vínculo será, en principio, por un año. Díaz, contento en su “nueva casa”, demostró enseguida su satisfacción. A la espera de su habilitación para ser parte del once el domingo frente a The Strongest, el central expresó que su juego y su virtuosismo ya son de Aurora al 100 por ciento .



Ríos, por su parte, aún no estampó su firma con el club. El delantero, que intentó demostrar su habilidad goleadora en Petrolero de Yacuiba, firmó cuatro tantos con la camiseta de dicho conjunto.



El siguiente reto del Celeste no es sencillo. Debe sumar el domingo, cuando reciba al Tigre de Pablo Escobar. Ocho derrotas, dos triunfos y 3 empates luego de 13 compromisos disputados no representan números agradables al interior del elenco, que suma solo 9 puntos y se encasilla en el último escalón de la clasificación actual.



La última derrota que experimentó el equipo del orureño Ferrufino se dio ante Guabirá, por la mínima diferencia (1-0), en la fecha 10. Antes sucumbió frente a Royal Pari, por la cuenta de 2-3.



Recuperar la confianza propia y escapar de la crisis son dos de los objetivos que persigue la institución, que en junio de 2017 regresó a la División Profesional tras una larga espera.