El MAS elude Tariquía y niega conflicto interno

El País.- En una jornada en la que población paralizó las principales calles de la ciudad de Tarija en rechazo al ingreso de las petroleras a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, el Movimiento Al Socialismo (MAS) cumplió 26 años de creación.



A pesar del bloqueo desde El Portillo hasta la zona del Campesino, de las provincias que participaron en el paro, del impacto nacional que hubo por las manifestaciones de la población del departamento, de los comunarios que interpusieron una Acción de Cumplimiento y que continúan bloqueando el ingreso a la Reserva para frenar a Petrobras y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); a pesar de todo. El MAS elude el problema que existe.



Por otro lado, tampoco aclaró el conflicto interno que existe en base a las declaraciones que realizaron aquellos que acompañaron el inicio de la estructuración del partido, a las bases del Chaco y a otros sectores que no se encuentran de acuerdo con las nuevas propuestas y la inflexión de la ideología con la que se construyó la organización.



¿Quién politizó Tariquía?



El presidente departamental del MAS, Carlos Acosta, indicó que antes de asistir a la reunión que se realizó en el salón de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct) por el aniversario del partido no se percató de ningún bloqueo desde Uriondo.



“Una sola persona se quiere tomar el nombre de todo el departamento. Tariquía se ha politizado. Lo ideal sería que vaya gente que no esté presionada por actores que no tienen nada que ver. Tampoco podemos privar la educación o agua potable o a los diferentes servicios básicos a esos compañeros. Hay personas que talan los árboles indiscriminadamente y ahora solo se afectaran 60 hectáreas”, explicó.



Sin embargo, los comunarios que serán afectados por el proyecto de perforación y explotación de San Telmo Norte no opinan de similar manera. El presidente del Comité de Defensa por Tariquía, Francisco Romero, desmintió las aseveraciones del MAS cuando utiliza el argumento de culpar a los comunarios por talar indiscriminadamente los árboles.



El 2 de agosto de 1989 con el Decreto Supremo Nº 22277 y Ley Nº 1328 se declaró a Tariquía como reserva nacional y los comunarios debieron cumplir con la normativa. Para talar o cazar los pobladores necesitan un permiso avalado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).



División imperceptible



La división del MAS es imperceptible para algunos militantes, pero para otros es un tema a enfrentar. “No hay división, estamos más unidos que nunca”, sostuvo Acosta. Sin embargo, no todos están de acuerdo. En su momento, el militante de base, Nelson Aguilar, explicó que el MAS se caracteriza por asumir compromisos orgánicos en bloque, pero que hay problemas ideológicos en su interior. Dentro de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), la bancada del MAS también tuvo roces.



Además, el Chaco presenta divisiones en sus bases polarizadas. Por un lado, existen dos bandos en las representaciones de las mujeres campesinas indígenas originarias de Bolivia Bartolina Sisa y el exdirector departamental, René Sánchez. La duplicidad de unidad de sectores se confronta en la toma de decisiones.



Campaña en acción



El 29 y 30 de marzo el partido de Gobierno realizará un Gabinete Ampliado. El 29, el delegado departamental del MAS en Tarija y ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta rendirá su informe en la sede de la Fexpo Chaco ubicada en Yacuiba. Al día siguiente se realizará el Gabinete Ampliado que consiste en la prestación de servicios por parte de las 74 descentralizadas del Gobierno.



Por otro lado, la jefa de bancada del MAS en la ALDT, Marina Hoyos, explicó que se está realizando el plan de coordinación política. El 24 de junio se reunirán con el presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera para aprobar el plan político y aprobar la campaña.