Suspenden a autoridad por obligar a marchar







28/03/2019 - 07:43:52

Correo del Sur.- El director Distrital de Educación de Sucre, Marlon Ceballos, fue suspendido de sus funciones durante cinco días, sin goce de haberes, por haber instruido a 30 unidades educativas participar en la “Marcha por la Vida y la Familia”, ayer, miércoles. La normativa prohíbe obligar o utilizar a estudiantes para este tipo de actividades, pero los activistas rechazaron que sólo se cumpla en su caso.



“El Director Distrital (de Educación) ha tomado una atribución que no le compete: el de suspender clases para el día de hoy (por ayer) con estudiantes de 30 unidades educativas y convocándoles a una marcha”, explicó el director Departamental de Educación, Humberto Tancara.



La sanción, según Tancara, se basa en la Resolución Ministerial 001/2019 del Subsistema de Educación Regular y otras normativas de educación. Por eso se determinó la suspensión del Director Distrital de Educación durante cinco días, sin salario.



Padres de familia denunciaron que Ceballos instruyó a los directores de unidades educativas fiscales, de convenio y particulares para que profesores y estudiantes de secundaria participen en la “Marcha por la Vida y la Familia” citada por la Asociación de Defensa de la Vida y la Familia (ADEVIFA) y el Arzobispado de Sucre.



Según el Artículo 4 de la Carta Magna se “respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.



La representante de ADEVIFA, Roxana Gonzales, señaló que “es preocupante que para otras marchas no se hace lío" y que cuando la Alcaldía o la Gobernación convocan a actos similares se conceden permisos.



Ayer, se movilizaron padres de familia, representaciones de instituciones religiosas, grupos de jóvenes organizados y estudiantes vinculados con la Iglesia Católica. En un breve mitin en la plaza 25 de Mayo, las decenas de personas aseguraron que habrá nuevas marchas en defensa de las dos vidas: la de la madre y el feto en gestación.



Gonzales aseveró que no habría abortos si “una mujer es apoyada por el Estado y su familia". Se refirió a la Ley de Libertad Religiosa que está en proceso de aprobación y pidió claridad respecto a la objeción de conciencia cuando un médico se niegue a interrumpir un embarazo. Aseveró que los galenos tienen su respaldo.



La movilización se replicó en otras ciudades del país como La Paz y Santa Cruz.