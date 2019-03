Parte de la multa a Petrobras será pagada por el Estado







28/03/2019 - 07:38:34

Página Siete.- Una parte de la multa que impuso Petrobras de Brasil por el incumplimiento de envío de volúmenes de gas durante 2018 será cancelada no sólo por Petrobras Bolivia, sino también por Total E&P Bolivie y YPFB Andina.



Esta última es subsidiaria de YPFB Corporación y está compuesta por la estatal YPFB con una participación del 51%; Repsol Bolivia, 48,3%, y otros accionistas minoritarios, 0,67%, por lo tanto las penalidades también deberán ser asumidas por el Estado, coincidieron expertos.



“Las exportaciones a Brasil se dan principalmente por los campos de San Alberto y Sábalo, ambos en declinación. En estos campos están de socios Petrobras Bolivia con 35%, Total Bolivie con 15% y YPFB Andina con 50%. Estas empresas, dependiendo de los acuerdos de entrega suscritos, deben ser las responsables sobre el incumplimiento y las penalidades”, consideró el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos.



Además, dijo que se debe tomar en cuenta que en YPFB Andina son socios YPFB con 51% y con el 49% Repsol.



“Por lo tanto, YPFB debería ser parte de la penalidad”, apuntó. No obstante, aclaró que habrá que revisar más la parte legal sobre el pago de las multas.



Asimismo, recordó que desde 2016 se viene incumpliendo la entrega tanto a Argentina como a Brasil, con base en los contratos, y que en 2018 fue mucho más notorio.



Sobre la cuantificación del recargo, mencionó que no se tiene un monto exacto, pero se calcula aproximadamente más de 200 millones de dólares.



“No tenemos una cuantificación exacta, pero YPFB Corporación y Petrobras Brasil la deberían tener y hacerla conocer oportunamente. Además, deberían ser parte de las negociaciones para los nuevos contratos de gas con Brasil”, señaló Ríos.



El investigador de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez explicó que es importante entender que tanto el contrato de operación como los acuerdos de entrega son firmados por el titular del contrato con YPFB.



“Siendo que el titular son las empresas que participan en el mismo, por ejemplo en el contrato para el área San Alberto son YPFB Andina (50%), Petrobras Bolivia (35%) y Total Bolivie (15%). Por lo tanto, las multas y penalidades, en el marco de los acuerdos de entrega, son transferidas al titular del contrato, en este caso a las tres firmas, por lo que YPFB Andina también deberá pagar su parte de la multa”, anticipó Velásquez.



El experto dio cuenta de que desde hace tiempo se advirtió que el país no tenía capacidad de producción para satisfacer simultáneamente los máximos de demanda de Brasil, Argentina y el mercado interno.



Adicionalmente, de acuerdo al Plan 2016-2020 presentado por el Ministerio de Hidrocarburos, para este 2019 se debería estar produciendo 73 millones de metros cúbicos día (MMmcd); sin embargo, en lo que va de este año en promedio se llega a 46 MMmcd y en 2018 apenas se alcanzó los 51,5 MMmcd.



“Esto quiere decir, por una parte, que la gestión del sector no es la más adecuada y está cada vez más lejos de lo planificado y, por otra parte, que estamos cosechando el rezago de al menos 10 años en la actividad exploratoria, así como en la falta de gestión de mercados a largo plazo”, afirmó.



La sanción



El gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras, Marcelo Cruz, en entrevista con Reuters, declaró que YPFB fue sancionada porque la empresa estatal no cumplió con la entrega de los volúmenes de gas demandados en 2018.



La empresa petrolera brasileña, de naturaleza semi-pública, demandó el año pasado 26 MMmcd, pero YPFB entregó 22,6 MMmcd. La compañía estatal boliviana debía suministrar hasta 31,5 MMmcd, dependiendo de los pedidos, según el contrato.



“Petrobras demandó el año pasado un promedio de 26 MMmcd y YPFB entregó 22,6 MMmcd. Es una diferencia superior a 10%. Petrobras tiene derecho a pedir el volumen de hasta 31 MMmcd (30 millones comercial y 1,5 de gas de uso de sistema y gas de los compresores)” declaró Cruz.



Al respecto, el vicepresidente de operaciones, Gonzalo Saavedra, reiteró que el pago de la multa será transferido a la filial de la empresa brasileña Petrobras Bolivia, “en su calidad de proveedor para el cumplimiento de este contrato”.