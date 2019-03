BoA dejó de usar 3 aviones porque cumplieron su ciclo







28/03/2019 - 07:37:23

Opinión.- Tres aviones de Boliviana de Avión (BoA) cumplieron su ciclo. La aerolínea estatal opera con 21 naves en la actualidad.



El gerente general de BoA, Ronald Casso, informó ayer que los vehículos de transporte aéreo fueron “retirados del servicio”. BoA devolvió una nave, otra fue desmantelada y una tercera fue convertida en un “elemento de entrenamiento”.



En general, las naves tienen que llegar a esa etapa, según Casso. "Su motor cumplirá su ciclo, tiene que cumplir. No vamos a volarlos más allá (de esa fase)".



CONSERVACIÓN La identificación de aviones que cumplieron su ciclo se efectúa en el marco de los mantenimientos que, según información oficial, son diarios.



“Siempre hay una parte (de las naves) que está en mantenimiento”. Casso añadió que BoA tiene “21 aeronaves en operación, pero, de esas 21, al menos seis reciben cuidados todos los días. Es decir, mientras tenemos 21 con capacidad de volar, siempre hay unas tareas que hacer en algunos aviones. Por tanto, no todos están volando al mismo tiempo".



Desmintió que se hayan sacado de funcionamiento solo cierto aviones debido a los últimos incidentes aéreos que se registraron este mes.



"No existe avión que no falle. Avión nuevo, avión más antiguo, siempre va a tener una falla". En su criterio, lo importante es que el personal tiene la capacidad de detectar, prevenir y corregir. "Nuestros pilotos han aplicado siempre los mayores estándares de seguridad, por esa razón BoA no esconde sus eventos, los muestra, los investiga, participa a la autoridad aeronáutica".



EVENTOS EXTERNOS Las causas de algunos de los incidentes ocurridos últimamente en el país son, a veces, meteorológicas.



Casso contó que a veces hay “eventos externos” que dificultan las operaciones. Ayer, por ejemplo, dos aeronaves no pudieron aterrizar en el aeropuerto Alcantarí de Sucre, debido a la visibilidad reducida en ese departamento. Según Casso, esa situación ocurre casi a diario e influye en el servicio.



En esas situaciones, los pilotos aplican los procedimientos más seguros posibles, “no intentan cosas que van más allá de los márgenes de seguridad". Si bien hay perjuicio, priorizan el bienestar de los viajeros.



EVENTO Desde ayer, Cochabamba acoge el segundo Congreso Internacional de Aviónica.



Entre los expositores están miembros de Collins Aerospace, Boeing y Honeywell. "Nos sentimos honrados de que estas empresas, las más grandes del mundo, hayan enviado equipos nutridos de profesionales, entre cuatro y cinco, para compartir experiencias".



El objetivo es que Cochabamba reciba información sobre al desarrollo de la aviónica y que los profesionales incursionen en la industria aeronáutica, en las que "hay grandes posibilidades de desarrollo". Acudieron universitarios, ingenieros, personal de líneas aéreas y autoridades de aeronáuticas.



Casso mencionó que cuando entre en funcionamiento el Centro de Mantenimiento que la aerolínea está impulsando en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, necesitarán, al menos, 150 profesionales. "No solo es infraestructura, requerimos gente preparada".



PRESENCIA DE BOEING Entre los expositores está gente de Boeing. Diego Velasco, parte del grupo Product Marketing de la división Boeing Commercial Airplanes, explicó que llegaron al país para hablar sobre la utilización de big data en los aviones y de qué manera beneficia en las operaciones de una aerolínea.



La intención es que alguna de las empresas aéreas nacionales se anime a incorporar este recurso en sus aviones y proporcione una mejor experiencia a los pasajeros brindando conectividad a internet durante el vuelo, “herramientas para que los pilotos sean más eficientes, optimización de sus rutas” y demás.



El evento se extenderá hasta mañana y se desarrolla en el centro de eventos El Portal.