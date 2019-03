INRA dice que migueleños no reciben tierra por no cumplir con requisitos





28/03/2019 - 07:33:03

Los Tiempos.- En medio de la tensión generada en el municipio de San Miguel (Santa Cruz) por la emisión de resoluciones de asentamiento a 69 comunidades supuestamente afines al partido de Gobierno, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos León, dijo que algunos pobladores de este municipio no se beneficiaron porque incumplieron el requisito de estar organizados en comunidades.



El presidente del Comité Cívico de San Miguel, Albino Tosube, recalcó que existe un trato discriminatorio a la población migueleña y que no se da cumplimiento al trato preferencial en el proceso de dotación de tierras fiscales. Además, comunidades llegan de otras ciudades del país “con resolución bajo el brazo”.



León dijo que la dotación de 127.695 hectáreas obedece a un largo proceso que exige requisitos fundamentales, como organización en comunidades, demostrar que no poseen tierra o la poseen cantidad insuficiente, no ser funcionarios públicos y otros.



Añadió que pobladores de San Miguel presentaron al menos 100 carpetas en las que piden la dotación de tierras, pero que estas solicitudes las realizaron de modo individual y no colectivo.



León hizo notar, además, que 18 de las 69 comunidades beneficiadas pertenecen al municipio de San Miguel y a otros aledaños de la Chiquitanía y que parte de las 34 comunidades pertenecientes a la Federación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, también beneficiados, pertenecen a pueblos de la zona.



Tosube, en tanto, lamentó que el INRA siga otorgando resoluciones de asentamientos en tierras ocupadas y trabajadas por pobladores indígenas de San Miguel. Recordó también que el Ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, instruyó al INRA frenar la sobreposición de predios en este municipio, puesto que, naturalmente, los migueleños defenderán sus tierras.



El líder cívico denunció que el INRA inicia acciones judiciales contra pobladores de San Miguel para que desalojen los predios que serán sobrepuestos en favor de nuevas comunidades provenientes del occidente.