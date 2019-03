Trasporte evalúa no pagar peaje si ABC no arregla la vía al Chaco





28/03/2019 - 07:27:53

El País.- El sector del Transporte Pesado analizará en un ampliado departamental adoptar como medida de presión no pagar el peaje a Vías Bolivia, brazo operativo de la Administrador Boliviana de Carreteras (ABC), por el uso de la carretera Chaco, hasta que la ABC realice trabajos de mantenimiento a distintos tramos que se encuentran en deterioro y presenta constantes derrumbes.



Pago de peaje



El ejecutivo de la Federación del Transporte Pesado de Tarija, Juan Carlos Borda, anunció que se determinará durante esta o la próxima semana, en un ampliado departamental, las medidas que se adoptarán en torno a los constantes problemas que se presentan en los tramos al Chaco.



“Esto ya está de buen tamaño, tenemos un gran problema con la variante Canaletas – Entre Ríos que se viene manoseando entre la Gobernación de Tarija y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Tarija y nadie quiere recibir el tramo que actualmente se encuentra en pésimo estado”, explicó.



Borda expresó que se analizará y planteará, como una medida de presión, dejar de cancelar el peaje en distintos tramos a uno de los brazos operativos de la ABC, Vías Bolivia, con el único objetivo que se realicen los trabajos de mantenimiento y se reactiven obras inconclusas.



Esta medida ya fue adoptada por el sector del Transporte Pesado en Santa Cruz, según informó a medios nacionales el representante de este sector, Alcides Rojas. El dirigente hizo conocer que no se cancelará el peaje en la carretera troncal de Cochabamba desde Bulo Bulo hasta obtener el compromiso por parte de las autoridades de la ABC regional y asuman el mantenimiento de las vías.



Tramos problemáticos



Son varias las carreteras que se encuentran en mal estado y en las que no se realizan los trabajos de mantenimiento correspondientes, desde Tarija al Chaco, pero el ejecutivo de la Federación del Transporte Pesado de Tarija informó sobre el estado de algunos sectores puntuales.



“Especialmente desde Palos Blancos hacia Villa Montes, la carretera Palos Blancos-Isiri se encuentra olvidada y dejada totalmente, no hay ningún tipo de mantenimiento y los principales afectados somos nosotros, el sector del Transporte Pesado”, expresó



Desde Tarija hasta Palos Blancos hay asfalto, pero se registran constantes derrumbes, especialmente en época de lluvias y según Borda desde Palos Blancos a Villa Montes la carretera es “pésima e intransitable”.



Otra carretera pendiente, es Yacuiba-Villa Montes, punto que colapsó hace mucho tiempo y se encuentra deteriorado.



Asimismo, desde el pasado martes en la mañana, el tramo Entre Ríos-Canaletas registra una serie de derrumbes, que según el responsable de tramo de la ABC regional Tarija, Enrique Ponce de León, son ocasionados por las constantes lluvias.



“Ayer ante una situación como esta, con un derrumbe de magnitud en San Simón, personas y vehículos innecesariamente se han expuesto a la posibilidad de tener un accidente y no dejaron trabajar al equipo, no queremos que esto suceda, solicitamos a los usuarios y personas que circulan por la vía para que tengan paciencia y responsabilidad de dejar hacer los trabajos”, indicó.



Ponce de León aseveró que estos trabajos durarán varios días y dependerán de las condiciones climáticas, ya que con la presencia de lluvias los taludes continúan saturados y no permiten a la empresa contratista realizar los trabajos de limpieza en esta zona.



Yacuiba pide al Gobierno asumir sus competencias



La presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Nery Zurita, durante la inauguración del tramo Choere-Caraparí, expresó su satisfacción por la ejecución de este tramo, pero afirmó que se quedan con un sabor a “relegados” debido a que la construcción de estos proyectos deben ser ejecutados por el Estado.



“Estas carreteras son competencia del Gobierno pero nunca volcaron la mirada en la vinculación caminera en Tarija, los recursos que genera el departamento y el Chaco van a construir excelentes carreteras en otras partes del país”, lamentó.