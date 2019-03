Cuestionan presencia de talibán cubano en instrucción a FFAA







Los Tiempos.- Pasó desapercibido. El cubano Hassan Pérez Casabona, experto en seguridad y defensa nacional, cercano colaborador de Fidel Castro y conocido como uno de los “talibanes” de La Habana, estuvo en el país entre el 12 y 14 de marzo para dar cursos a las fuerzas especiales de la seguridad presidencial y presentar libros sobre el imperialismo.



Para exmilitares y un legislador, la presencia de este personaje es una prueba más de la penetración e influencia cubana en altas esferas del Gobierno y alertan que el peso de La Habana en las decisiones políticas del partido gobernante podría generar problemas parecidos a los de Venezuela.



El abogado y exmilitar Omar Durán dijo que el Gobierno prepara a las Fuerzas Armadas (FFAA) del país a través del “adoctrinamiento de los oficiales subalternos, denominados generación Evo”, para defender el régimen en periodos de crisis o conflictos que se les presente.



Dijo que a lo que está viniendo Pérez es a adoctrinar con el pensamiento cubano, el socialismo “para que en un momento determinado, cuando los Gobiernos socialistas ya están empezando a caer, como es el caso de Venezuela, cuando ya no tienen movimientos sociales en que abrazarse, se abrazan netamente en FFAA”.



Por su parte, el suboficial en reserva Édgar Morales, quien protagonizó las movilizaciones por la descolonización de las FFAA en 2014, aseveró que “en este Gobierno siempre ha habido esta intromisión de Venezuela y de Cuba en las FFAA, prueba de eso es la Escuela Antiimperialista, que obliga a hacer cursos para los ascensos, pero ahora la injerencia es peor”.



En este sentido, el uniformado dijo que hay molestia en las FFAA por la presencia de los cubanos. “Todas las intromisiones, sea de cualquier país, es un franco atentado a la institucionalidad de las FFAA, los militares bolivianos no necesitamos ninguna enseñanza foránea sobre conocimiento de la seguridad del país, lo contrario sería un abuso de adoctrinamiento en las FFAA”.



En tanto, el diputado opositor Gonzalo Barrientos lamentó que la actual administración someta a las FFAA y la Policía a situaciones que contravienen lo que manda la Constitución Política.



Pérez Casabona fue un alto dirigente de las juventudes comunistas de Cuba en los 90 y luego pasó a formar parte de los “talibanes” de Castro en la “batalla de las ideas” que lideró el extinto presidente cubano. Luego fue designado profesor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, por su experticia en estrategias antiimperialistas y contrainteligencia. Ahora es profesor auxiliar del Centro de Estudios Hemisféricos y de los EEUU de la Universidad de La Habana.



Fuentes militares informaron que Pérez llegó al país a invitación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien hasta enero fue embajador de Bolivia en Cuba.



EVO PIDE LEER A PÉREZ EN FFAA Y POLICÍA



El presidente Evo Morales destacó el trabajo de Hassan Pérez, con motivo de la presentación del libro “El dedo en la llaga”, presentado por el cubano en Palacio de Gobierno el pasado 12 de marzo. Asimismo, recomendó la lectura de este libro en la currícula de las FFAA y la Policía.



Pérez Casabona presentó su libro con respaldo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) y el Ministerio de la Presidencia. En el acto, el experto cubano relató que el texto se creó en base a debates con sus estudiantes en la EGPP, donde imparte clases en algunos módulos.



MÉDICOS, OTRA PRESENCIA CUESTIONADA POR EL GASTO



La presencia de la Brigada de Médicos Cubanos en Bolivia es otra de las acciones cuestionadas por sectores de oposición y profesionales del área, que aseguran que se trata sólo de una penetración política y un gasto que podría reasignarse para galenos bolivianos.



El diputado Amilcar Barral dijo que el Estado paga a cada médico cubano más de mil dólares y que, si se suma el gasto en alimentación, pasajes, vivienda y otros que deben ser asumidos totalmente por el Estado, el costo por médico sobrepasa los 2 mil dólares. El convenio entre Bolivia y Cuba se ratificó a mediados de 2018 y se estima un gasto de 70 millones de bolivianos anuales.



Sin embargo, el oficialismo defiende la presencia de los galenos, que van a zonas donde no llega el sistema de salud boliviano. Según datos, la Brigada Cubana prestó más de 70 millones de atenciones desde 2006 en toda Bolivia.