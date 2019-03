Mesa niega haber recibido salario como vocero de la causa marítima y anuncia juicio contra Quispe y Santamaría







27/03/2019 - 19:58:27

La Razón.- El expresidente Carlos Mesa anunció un juicio contra los diputados de oposición Rafael Quispe y Wilson Santamaría por haberlo acusado de haber recibido dinero para su labor como portavoz de la causa marítima. Negó haber cobrado un sueldo, aunque reconoció que se le "proveyó de pasajes, alojamiento y comidas" para sus viajes en misión especial.



Un informe de la Cancillería, solicitado y hecho público por ambos legisladores opositores, da cuenta que Mesa recibió en cinco años Bs 1.022.855,14, en tanto que su equipo, conformado por tres personas, Bs 1.932.896,48.



En un comunicado difundido en su blog y que posteriormente lo leyó en un encuentro con la prensa, sostiene que los datos presentados tienen fines electorales “de una causa nacional que debiera estar por encima de cualquier consideración”.



No solo eso, sino que los calificó de “tergiversaciones de hechos, medias verdades o difamaciones”, en el documento que lleva el título: "Respuesta a la Vergonzosa Difamación de Dos Diputados Nacionales sobre mi Tarea como Vocero de la Causa Marítima".



“Iniciaré inmediatamente un juicio sobre el particular a Rafael Quispe y Wilson Santa María”, advierte el hoy candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana (CC).



Aclaró que su trabajo tuvo como condición “no recibir salario alguno” y que fue ad honorem. “No recibí un solo centavo ni como salario, ni como contraprestación económica de naturaleza alguna”, afirmó.



Señaló que los funcionarios que apoyaron su trabajo fueron servidores públicos de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), con salarios registrados en ítems en dicha entidad.



“En consecuencia, es totalmente falso que yo haya recibido un solo centavo por ese trabajo”, insistió.



En el documento se detallan 20 viajes y reuniones con 109 autoridades de 67 países, entre presidentes, vicepresidentes, ministros de Relaciones Exteriores, viceministros de Relaciones Exteriores y embajadores.



Diputados afirman que Mesa y su equipo para la demanda marítima recibieron alrededor de Bs 3 millones



“Aproveché en algunos casos mis visitas a ciudades que por ser sede de organismos multilaterales, me permitieron varios encuentros en un solo viaje. Para hacerlo, obviamente, DIREMAR me proveyó de pasajes, alojamiento y comidas para esos desplazamientos”, aclaró y añadió que todos sus gastos tienen una rendición detallada.



“Estoy convencido de que Bolivia hizo un trabajo serio, responsable y coherente en todos sus niveles. Di lo mejor de mí en la tarea como vocero de la Causa Marítima a nivel internacional y si tuviera que volverlo a hacer, lo haría con la misma convicción y el mismo compromiso”, sostuvo.



También se refirió al planteamiento del senador y candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, de iniciar un proceso para establecer responsabilidades por la “derrota” de Bolivia en la demanda marítima contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia.



“Un senador ha pedido un juicio sobre mi participación en la Demanda contra la República de Chile y, no contentos con tal petición, han hecho acusaciones falsas carentes del mínimo fundamento sobre supuestos montos que se me hubieran dado para mi trabajo en defensa de los intereses de Bolivia”, señaló.