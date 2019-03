Arce insiste que es prematuro discutir el incremento salarial







27/03/2019 - 19:55:14

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó el miércoles que todavía es prematuro discutir porcentajes de incrementos salariales para este año porque aún se deben esperar los resultados oficiales sobre el desempeño de la economía en 2018.



"Para el Gobierno nacional es prematuro discutir el incremento salarial, no tenemos todavía las cifras del Producto Interno Bruto de cierre de años pasados", informó a los periodistas.



No obstante, dijo que se esperará que la Central Obrera Boliviana (COB) presente su pliego petitorio para analizarlo de manera técnica, pero insistió que es "muy difícil" debatir sobre porcentajes de incrementos salariales mientras no se tenga la información oficial sobre el desempeño de la economía en 2018.



"Cuando tengamos esa información recién nos pronunciaremos", refrendó.



Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, ratificó que ese sector insistirá en que el incremento salarial de este año al haber básico no supere el 2% y que el mínimo nacional no se incremente.



"La propuesta del 2% es en relación a un análisis técnico. Cualquier incremento superior al 2% no responde a una realidad económica", sustentó.