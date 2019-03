Gobierno Municipal de Snata Cruz mantiene diálogo con sectores para concluir Ley de Movilidad Urbana







27/03/2019 - 19:44:39

Santa Cruz.- El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra continúa dialogando y socializando el proyecto de Ley de Movilidad Urbana con diversos sectores de transporte que han realizado manifestaciones en contra de la promulgación de dicha ley. Se reiteró nuevamente a la Federación de Cooperativas de Transporte Público (Fedectrans) la convocatoria a reunión para continuar con la socialización de la ley.



El Secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, indicó que existen documentos de todo el proceso de socialización de la Ley de Movilidad Urbana con los transportistas. Asimismo, informó que en octubre del año pasado se hizo la entrega de la ley al máximo representante de Fedectrans, Ronald García e incluso se les otorgó el plazo de 60 días para poder emitir sus recomendaciones, de igual forma se cursaron las últimas cartas de convocatoria a reuniones este 11, 12 y 25 de marzo, las cuales no asistieron.



“Tenemos documentos registrados en actos públicos porque muchos de ellos se han realizado en las sesiones del Concejo Municipal o en las comisiones de planificación, existen los documentos donde como Gobierno Municipal se ha entregado la ley. El 17 de octubre del año pasado se hacía la entrega al dirigente máximo de Fedectrans Ronald García Sin embargo fue a él que se le hizo entrega en un acto público el proyecto de Ley de Movilidad Urbana, ellos pidieron 60 días para poder emitir sus recomendaciones, se les otorgó esos 60 días y además se ha cursado innumerables invitaciones a reuniones y ha habido reuniones con Fedectrans que apenas representa el 10% del transporte público en la ciudad”, informó Ribera.



Asimismo, llamó a la reflexión a este sector y convocó una vez más a García para dialogar puesto que es el único sector del transporte público, que representa el 10% del transporte público de la ciudad, que no ha discutido los artículos de la ley por falta de voluntad. De igual forma, ratificó que en esta ley, art. 20, 2.2, e) está legislado e incluido al modo de transporte de los mototaxis, al igual que los interprovinciales según art. 20, 3, a) que incluye al sector.



“No puede un pequeño sector imponer sus beneficios y criterios a los demás sectores del transporte y peor aún querer imponer criterios y beneficios personal o particular de una federación de cooperativas sobre los intereses o el bien común de dos millones de habitantes, esta ley sí o sí se va aprobar porque la ciudad de Santa Cruz la necesita", dijo.



Añadió que se lo convocó nuevamente para que se siente a trabajar con el Gobierno Municipal, en la ley de movilidad claramente se está legislado e incluyendo al modo de transporte de los moto taxis porque se los quiere regular y no se puede permitir que sigan operando como lo están haciendo en la ciudad. Así como también en el transporte interprovincial que representa Fedectrans.