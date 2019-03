Venezuela: Juan Guaidó convoca a movilizaciones por apagones







27/03/2019

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a protestar en todo el país el próximo sábado 30 de marzo en rechazo al apagón nacional que comenzó el lunes en buena parte de la nación sudamericana, el segundo en este mes.



"Llegó el momento de agitar en todos los estados, en todas las comunidades (...) para que llegue el agua, llegue la luz, llegue el gas", indicó el miércoles. Guaidó se encontraba en un acto político en el suroeste de Caracas donde habló sobre la "Operación Libertad", cuyo objetivo, indicó, es el "cese definitivo de la usurpación".



“Convocamos al país, hemos jurado no descansar hasta lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y las elecciones libres”, dijo.



Durante el acto, Guaidó pidió a sus seguidores organizarse en cada comunidad para próximas movilizaciones de calle e hizo un nuevo llamado a la Fuerza Armada y a la policía del país.



"La orden para la FAN cuando se active la operación es activarse en la protesta de los ciudadanos que van a protestar porque no se van acostumbrar a la tragedia por falta de servicios”, indicó.



En el caso de la policía, señaló que su rol era "proteger a la población de los colectivos", grupos civiles armados, durante las manifestaciones.



El líder opositor también hizo mención a una posible intervención militar extrajera y aseguró que "no hay posibilidad" de ello, "lo de nosotros es cooperación militar para la protección de nuestro pueblo”, agregó



Sin embargo, destacó que "están las condiciones favorables y por eso todas las opciones están en la mesa” e indicó que están trabajo para construir esas opciones. "Todos nosotros unidos y movilizados podemos”, afirmó.



Guaidó también hizo referencia a la reunión que sostuvo este miércoles su esposa, Fabiana Rosales, con el presidente de EE.UU. Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca.



Esta gira de Rosales la ha llevado a países de la región como Chile y Perú.



Indicó que el sábado 6 de abril será el primer simulacro de la "Operación Libertad" en todo el país, pero no detalló en qué consistía. “Pueblo de Venezuela nos vemos en cada rincón en cada esquina para protestar el 6 de abril tenemos ya una fecha importante", indicó.



El pasado 7 de marzo los venezolanos vivieron el apagón más prologando de la historia contemporánea del país que afectó al menos 20 de los 23 estados del país y que en algunos casos duró una semana.



Este segundo apagón, que comenzó el lunes 25 de marzo pasada la 1:00 p.m., es de la misma magnitud.



Esta nueva escalada en la crisis política, económica y social que atraviesa el país sudamericano se inció en enero, cuando Guaidó se juramentó como presidente encargado y fue reconocido por más de 50 países, entre ellos EE.UU., y la mayoría de naciones en la región.