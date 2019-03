Gobierno instruye por decreto uso obligatorio de cemento de Oruro y Potosí en construcción de carreteras







27/03/2019 - 19:14:58

Chiutara, (ABI).- El presidente Evo Morales informó que el gabinete de ministros aprobó el miércoles un Decreto Supremo que establece el uso obligatorio de cemento de las plantas de Oruro y Potosí para la construcción de carreteras, medida que dijo eliminará la importación de asfalto.



"Esta mañana hemos emitido un Decreto Supremo, que los nuevos caminos de construcción, caminos fundamentales, de red departamental ya no se va a construir con asfalto sino con nuestro cemento, cemento potosino, cemento orureño", dijo en conferencia de prensa luego de una inspección a la construcción de la fábrica de cemento de Potosí.



Morales anunció que, en poco tiempo, su Gobierno inaugurará la Planta de Cemento de Oruro, emplazada en el municipio de Caracollo, que tendrá una capacidad de producción de 1.300.000 toneladas año.



El jefe de Estado, remarcó que esa medida obedece a los altos costos que significa importar asfalto tanto de Brasil como de Perú.



"Estas industrias que nos va a permitir dejar de importar asfalto, por tanto, las reservas internacionales van a seguir creciendo", justificó.



La fábrica de cemento de Potosí tiene un avance de construcción del 66% y según datos del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), esa mega fábrica obra será entregada en febrero de 2019 y generará una producción similar a la de Oruro, 1.300.000 toneladas al año.



Por otra parte, el Primer Mandatario anunció que en dos semanas se firmará un contrato para la industrialización del litio en la región de Pasto Grande, en el departamento de Potosí, con una inversión de mil millones de dólares.



"Son industrias que van a permitir desarrollar yo me acuerdo el gobernador Juan Carlos Cejas en su campaña decía Potosí Industrial, acá están las industrias, el litio, no solamente en Uyuni sino en Pasto Grande, algunas con inversión cien por ciento del Estado algunos con socios", enfatizó el jefe de Estado.