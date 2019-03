Multa por enviar menos gas a Brasil no afecta a YPFB ni al Estado boliviano: Saavedra





27/03/2019 - 16:11:34

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Nacional de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gonzalo Saavedra, aseguró el miércoles que la multa impuesta por Petrobras debido al menor envío de gas a Brasil durante 2018, no afecta a la estatal petrolera ni a los ingresos que percibe el Estado boliviano por la exportación del energético, ya que esa sanción será pagada por la misma Petrobras.



En conferencia de prensa, Saavedra explicó que la filial de Petrobras en Bolivia es la encargada de garantizar los niveles de producción en el campo San Alberto, Tarija, por lo que debe asumir la multa por el incumplimiento de envíos en los volúmenes de exportación de gas a Brasil.



"Bajo esa figura, no pierde YPFB, no pierde el Estado, no pierde ni una gobernación ni alcaldía ni la universidad. Estas multas derivadas de una obligación establecida en el contrato, son traspasadas en este caso al mismo Petrobras", afirmó el ejecutivo de YPFB.



Saavedra evitó precisar el monto de la multa, ya que todavía se debe realizar un cálculo matemático sobre la base de muchas variables, pero insistió en que será Petrobras la encargada de cumplir esa sanción.



Precisó que existen tres razones por las cuales puede existir un desfase en la producción de gas para enviar a Brasil: meramente técnico (transporte o compresión), de mercado con importantes variaciones (altas y bajas nominaciones) o relacionado a la producción como tal.



En ese sentido, dijo que el incumplimiento de envíos a Brasil se debe a que varían las nominaciones de extremo a extremo en muy corto periodo de tiempo, es decir, un día piden hasta 31 millones de metros cúbicos y de inmediato bajan la nominación a 12 millones de metros cúbicos.



No obstante, señaló que también una de las "causas principales" de ese incumplimiento es que el campo San Alberto registra una "declinación natural" porque tiene muchos años en producción.



Recordó que ninguna reserva es eterna, por lo que el Gobierno nacional encara "fuertes inversiones" para reponer los yacimientos en declinación y en los últimos meses comenzó a descubrir nuevos campos gasíferos, como con el pozo Boyuy X2, que abre una nueva era de reversas ultraprofundas en el país.