Tom Cruise le prohíbe a Nicole Kidman ir a la boda de su hijo







27/03/2019 - 16:08:39

Quien.- Aunque se desconoce la fecha exacta, se ha dado a conocer que Connor Cruise, hijo adoptivo de Tom Cruise y Nicole Kidman, está por casarse con una italiana de nombre Silvia.



En la boda, que se realizará bajo el rito de la cienciología habrá una gran ausente: Nicole, pues Tom ha prohibido la presencia de su exesposa en la ceremonia.





“Tom está detrás de esto y lo que dice siempre es ley. Tom lo decidió (prohibir la presencia de Nicole) y Connor lo secundó”, dijo una fuente al sitio RadarOnline .



“En primera, Tom ni siquiera consideraría invitar a Nicole a la boda de Connor, pues la iglesia la considera como una "persona supresiva" y en segunda, él no la quiere ahí. Tom le dio la espalda hace mucho tiempo y nunca ha vuelto la vista atrás”.





El sitio sostiene que Connor “besa el piso por donde pasa su papá”, así que sería incapaz de desobedecerlo.



Sobre la boda, RadarOnline segura que Tom Cruise adora a su futura nuera “y está encantando de que su hijo siente cabeza con una ciencióloga. Incluso Cruise pasó el día en Disney World, cerca de Orlando, con Connor y su novia el 29 de diciembre”.



Por otra parte, se dice que desde que firmaron el divorcio en 2001, Cruise y Kidman casi no hablan. Aunado a ello, Nicole, quien es católica, en secreto odia a la cienciología y culpa a esta religión de haber arruinado su matrimonio y de haberla separado de Connor e Isabella.





Que no asista a la boda de Connor no es una sorpresa, pues la actriz australiana tampoco fue invitada a la boda de su hija Isabella, quien se casó con Max Parker en Londres en 2013.

¿Qué es una persona supresiva?



Según la cienciología (iglesia a la que pertenece Cruise desde hace más de 30 años), una persona supresiva es una persona que “busca suprimir a otra gente a su alrededor. Una persona supresiva echará a perder o despreciará cualquier esfuerzo por ayudar a alguien y en particular atacará con violencia a todo aquello que esté destinado a hacer a los seres humanos más poderosos o más inteligentes”.