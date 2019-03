Asambleísta del MAS: Inspección a Patapampa determina que no es apto para construir relleno sanitario





27/03/2019 - 16:07:10

La Paz, (ABI).- La asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Fabiola Almanza, informó el miércoles que la inspección que realizaron autoridades nacionales, municipales y departamentales a la zona de Patapampa, donde el alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció que se instalará el nuevo relleno sanitario, determinó "no construir en ese sector", porque no es apto para instalar un botadero.



"Las conclusiones de la comisión de inspección es no construir el relleno sanitario en este sector", indicó a la ABI.



Almanza dijo que la negativa a la implementación del relleno en ese sector, se debe a que la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación, diputados nacionales y vecinos de la zona Patapampa y aledaños, que inspeccionaron en horas de la mañana la zona, evidenciaron la existencia de una biodiversidad amplia en la zona, en la que también hay bofedales, vertientes y represas de agua para el consumo de la población de La Paz.



Señaló que se llegó a la conclusión de que debe haber un "consenso social" de aceptación o de rechazo al relleno; de respeto al medio ambiente por la amplia biodiversidad existente; y el respeto a los bofedales naturales de la zona.



"Sobre los bofedales, sabemos que la alcaldía sin permiso ha hecho excavaciones en el área con las que se ha destruido la fauna y se han encontrado bofedales de agua por las excavaciones, lo cual demuestra que el lugar no es apto para construir un relleno, ya que estas aguas podrían arrastrar los lixiviados hacia el agua que consumen los paceños, y eso podría ser un atentado contra su vida", manifestó.



Almanza, agregó que luego de la inspección se elaborará un informe técnico para presentarlo el martes ante el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental donde se prevé hacer conocer que Patapampa no es una zona apta para un nuevo relleno sanitario.



Dijo que el informe también se lo hará conocer al Ministerio de Medio Ambiente, a la gobernación y a la Alcaldía de La Paz para que se informen sobre las conclusiones de la inspección.