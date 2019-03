La curiosa equivocación que llevó a una mujer a la habitación de Justin Bieber







Quien.- A lo largo de su carrera Justin Bieber ha tenido más de un encuentro con acosadores y fans obsesivos que han conseguido burlar a su equipo de seguridad para colarse en sus camerinos e incluso en algunas de sus viviendas.



Este martes el cantante volvió a encontrarse en una situación muy similar mientras estaba alojado en un exclusivo hotel de Laguna Beach, aunque irónicamente en esta ocasión parece que la intención de la intrusa -una mujer de trentaitantos años- no era en absoluto intentar conocer en persona a la estrella del pop.





Según la información a la que ha tenido acceso el portal TMZ, la desconocida había pasado la noche anterior en el mismo establecimiento para visitar a unos amigos que se hospedaban en una habitación cercana a la del artista. Al día siguiente se la habría visto deambulando por el edificio y consumiendo grandes cantidades de alcohol hasta que la invitaron a marcharse.



Se desconoce cómo consiguió volver a colarse en el establecimiento, pero la cuestión es que acabó encontrándose cara a cara con Justin cuando entró en su habitación sin previo aviso y aparentemente por error. Él mantuvo la calma en todo momento y se limitó a pedirle que se marchara hasta que aparecieron sus guardaespaldas, que fueron los encargados de retener a la mujer mientras esperaban a la policía.



Las autoridades ya han confirmado que la intrusa estaba claramente ebria y que ha sido acusada de un delito de allanamiento.



Hasta el momento no ha trascendido si Justin se encontraba solo en el hotel o si estaba acompañado de su esposa Hailey, que hace unos días lamentaba públicamente en una entrevista los límites a los que llegaban su obsesión por su marido algunos de sus admiradores, aunque parece que en esta ocasión el susto que se ha llevado el famoso intérprete ha sido un accidente provocado por unas copas de más y no un caso de acoso.