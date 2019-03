Revelan la postura de Selena Gomez ante la confesión de amor de Justin Bieber







27/03/2019 - 15:50:35

Quien.- Justin Bieber sorprendió al confesar que sigue amando a Selena Gomez pese a estar muy enamorado de su ahora esposa, la modelo Hailey Baldwin. Sin embargo, la postura de la cantante de "Back to you" es otra; se dice que no quiere saber nada de Justin y ha tratado por todos los medios estar lo más alejada posible de las noticias sobre él y su matrimonio.



“Selena ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él ya no es parte de su vida”, dijo a RadarOnline una amiga cercana a Selena.





“Ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende por qué él la volvió a mencionar. Ha evadido a Justin y a Hailey a toda costa y su familia y amigos se han asegurado de que así sea”, agregó la fuente.





Según la página web, la familia de Justin está preocupada, pues luego de enterarse de que no firmaron ningún acuerdo prenupcial, creen que Hailey está únicamente tras su dinero.



“Selena tiene su propia vida por la qué preocuparse y él no le importa. Todo en la vida de Justin es su esposa. Hailey tomó ese compromiso (de preocuparse por Bieber) cuando juró estar ahí para él en la enfermedad y la salud”.



La declaración de amor de Justin surgió cuando un troll comentó en una foto de Instagram: “Tú no estás enamorado de Hailey. Hailey se acuesta con hombres como Shawn Mendes por la fama y ella es racista”.



A modo de defensa, Justin respondió: “Dejen de enviarnos estos mensajes a Hailey y a mí. Si me quieren, hagan un pantallazo de esto y compártanlo por todas partes. Amé y amo profundamente a Selena , ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente lo mejor que me ha pasado en la vida”.



Más adelante Justin añadió: “Tu inmadurez hace que tengas una cuenta dedicada a meterte con mi mujer y eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a estar casado con alguien si quisiera volver con mi ex? El hecho de gastar su tiempo mandando mensajes de odio dice mucho de ustedes y es una sucia estrategia para captar mi atención, pero están equivocados. He visto a mucha gente diciendo cosas de este tipo y nunca he respondido porque no quiero gastar mis energías en esto. Esta respuesta para todas las personas inmaduras y enfermas que envían mensajes hirientes a Hailey como ‘siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’. No tienen ni idea de mi vida ni de lo que me gusta. Hailey es mi esposa . Y punto”, finalizó.