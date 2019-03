Tras polémica por comentario, Khloé sorprende a fan con generoso regalo







27/03/2019 - 15:48:30

Quien.- Khloé Kardashian envió una caja llena de prendas de Good American a una joven que comentó en Twitter que iba a hacer horas extra en el trabajo para poder comprarse unos jeans de la marca.





Cuando Khloé Kardashian decidió crear su propia línea de jeans Good American, lo hizo como un gesto hacia su "antiguo yo": la chica curvilínea que pesaba quince kilos más y era considerada la "hermana gorda" incluso por su propia madre.



Aunque cuando se embarcó en ese proyecto su físico ya había sufrido un cambio radical tras encerrarse en el gimnasio para lidiar con su divorcio de Lamar Odom, su intención seguía siendo la de ofrecer unas prendas favorecedoras que sirvieran a mujeres "de todas las formas, tallas y colores". Sin embargo, que puedan ponérselas no implica que puedan permitírselas, ya que el precio de esos pantalones oscila entre los 90 y los 189 dólares.





Khloé es consciente de que semejante gasto no es apto para todos los bolsillos y ahora ha querido tener un bonito gesto con una admiradora que estaba ahorrando para comprarse uno de sus jeans enviándole una caja llena de prendas de la colección.



"Me he dado cuenta de que tendré que trabajar unas veinte horas para poder permitirme los jeans de Khloé Kardashian... y estoy enamorada de ellos... así que me podrán encontrar haciendo horas extra", decía el tuit original compartido por Kaelynn Abner que consiguió llamar la atención de la celebridad.







En un primer momento Khloé se limitó a responder: "Ohhhh... me parece adorable. Me alegro de que te gusten tanto", pero algunos usuarios de la red social se le echaron encima criticándola por menospreciar el esfuerzo que suponía para personas menos privilegiadas que ella permitirse ciertos artículos, sin dignarse al menos a darle un cupón de descuento a Kaelynn para sus próximas compras.



No es ningún secreto que el clan Kardashian es un experto en el uso de las redes sociales y que ha sabido explotar al máximo el misterio a su favor. Dicho y hecho, en apenas una semana la joven ha podido ampliar considerablemente su vestuario completamente gratis y los seguidores de ambas mujeres han caído rendidos ante la generosidad de la empresaria: "No puedo creer que mi mensaje recibiera tanta atención. Adoro a Khloé desde hace mucho tiempo y le agradezco enormemente que sacara algo de tiempo para enviarme una ropa maravillosa. Jamás se me pasó por la cabeza que su tuit fuera otra cosa que amable", ha publicado Kaelynn en su perfil para aclarar que ella no se había tomado a mal las palabras de su ídolo.



I still can’t believe my tweet got so much attention. I have adored @khloekardashian for so long and am so thankful she took the time out of her day to send me some AMAZING clothes. I never once took her tweet to be anything other than positive. My bulletin board says it all!!



"Me alegro de que recibieras los regalos de Good American. Sigue trabajando duro y siendo una persona tan positiva", le ha contestado la estrella televisiva.