Tensión en Alto Achachicala: Vecinos amedrentan a la Alcaldía y advierten contaminación

27/03/2019 - 13:04:38

Página Siete.- El nuevo relleno sanitario en Alto Achachicala fue escenario de dos inspecciones paralelas, hoy. Una fue realizada por vecinos de la zona donde se ubicará el nuevo botadero y la otra por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Esta última no fue completada por un supuesto amedrentamiento de los vecinos.



La Alcaldía paceña anunció ayer realizar una inspección a las 6:00. La misma comenzó pero terminó en una hora, debido a que vecinos del sector amedrentaron a los funcionarios ediles y a los periodistas que asistieron, denunció el director de Siremu, Rubén Ledezma.



La inspección alcanzó a cubrir la parte del terreno del nuevo relleno, pero ya no se pudo llegar a las represas.



"Estuvimos bajando pero hay una concentración demasiado grande de personas que nos han comenzado a retener los vehículos y para garantizar la seguridad de las personas, tuvimos que suspender la inspección", aseguró.



El pasado fin de semana se registró un incidente similar cuando otra inspección se realizó en el lugar, pero un grupo de supuestos comunarios atacaron a los funcionarios y arrojaron piedras a los vehículos hasta dañarlos. Por este hecho, el Municipio inició procesos en contra de los agresores.



Ledezma reiteró que los estudios técnicos realizados para el lugar certifican la estabilidad del terreno para instalar el nuevo relleno.



"El tema del enfardado de la basura es el más importante, esto implica el exprimir la basura hasta sacar los líquidos lixiviados, o sea que en el nuevo relleno no va a haber lixiviados de forma normal como en otros rellenos", indicó.



Inspección de vecinos



Casi a la misma hora, un grupo de vecinos de Alto Achachicala realizaron otra inspección en el lugar y denunciaron que en el terreno existen ojos de agua.



Las imágenes captadas por este medio muestran a un grupo de vecinos que muestran las pequeñas concentraciones de agua.



"Vean el agua, hay venas (de agua) que salen y van de un lado a otro, los lixiviados van a entrar a los ojos de agua y toda la ciudadanía va a sufrir la contaminación", dice un vecino en el video.



Reyna Paco, otra habitante del lugar, explicó que "hay incontables ojos de agua" en el sector.



"Toda la filtración de los ojos de agua llega al río Choqueyapu y de ahí va a Pura Pura, ahí está la planta, pero va afectar a La Paz", afirmó.



Los vecinos amenazaron al alcalde de La Paz, Luis Revilla, con una acción popular por "atropellar" a la ciudadanía con la instalación del nuevo relleno en ese lugar.



La Alcaldía de La Paz debería cerrar el relleno de Alpacoma este fin de mes luego del deslave de basura ocurrido en el mes de enero. Esta semana, Revilla pidió a la Alcaldía de Achocalla un plazo de dos meses para continuar con el depósito de basura en el antiguo botadero. La solicitud aún no fue respondida.