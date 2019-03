Nuevo apagón en Venezuela deja sin luz por varias horas a la capital y otros estados del país







27/03/2019 - 11:43:30

RT.- Venezuela amaneció por segundo día consecutivo sin energía eléctrica en medio de un corte del suministro que comenzó el lunes, y aunque parte del país había recuperado la electricidad en las últimas horas del martes, en la madrugada de este miércoles se produjo una interrupción generalizada del servicio.



El equipo de RT pudo constatar que en Caracas hay sectores que permanecen sin energía, y lo mismo fue reportado por varios usuarios de Twitter sobre distintos puntos del país. Sin embargo, pasadas las 10:00 de la mañana, hora local, empezó a restablecerse el servicios en zonas del centro y oeste de la capital.



Algunas personas informaron sobre la cantidad de horas que llevan sin electricidad, en vista de que hay zonas a las que no se les había restituido el servicio desde el primer apagón. La situación ha provocado que la mayoría del comercio esté cerrado este miércoles.



El principal problema que se observa en las calles es que las transacciones solo pueden hacerse en efectivo en bolívares –escasos, debido a las restricciones bancarias– y en divisas, sin facturas.



Por lo pronto, se sostiene la suspensión de clases y de actividades laborales en el país, mientras que en Caracas el metro no presta servicio. Sin embargo, se implementó una ruta de contingencia con autobuses desde varios puntos con mayor afluencia de usuarios.



El tránsito en la capital reporta poca afluencia y los puntos más concurridos son los que están cercanos a torres de telecomunicaciones, donde hay mejor señal para teléfonos celulares. Las principales compañías proveedoras de este servicios reportaron fallas en la madrugada, pero ya empieza a normalizarse.



Reportes oficiales



Aunque no se sabe con certeza el origen de la falla de esta madrugada, justo antes del nuevo apagón, el ministro de Energía de Venezuela, Luis Motta Domínguez, informó que continuaban las labores de "sustitución del AT2 (autotransformador) que fue saboteado" el lunes por la noche en Guri, la principal hidroeléctrica del país, que provee el 70% del servicio de electricidad en Venezuela.



El Gobierno del presidente Nicolás Maduro emitió el martes un comunicado para repudiar los dos "ataques terroristas" contra el Sistema Eléctrico Nacional, de los que responsabilizó a factores de la oposición venezolana y a los "supremacistas que hoy ejercen el poder en los Estados Unidos de América y aspiran hegemonizar el dominio geopolítico mundial".



En cuanto a las comunicaciones aéreas y terrestres, se mantiene el Plan de Contingencia anunciado el lunes por el ministro de Transporte, Hipólito Abreu. Ante las fallas en el suministro de energía e internet, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ha prorrogado un mes más el periodo de declaración y pago del Impuesto Sobre La Renta (ISLR).



El apagón también ha generado fallas en el suministro de agua. Por esa razón, el Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Heryck Rangel, informó este miércoles que se mantienen activos "los puntos de aprovechamiento de agua en los distintos Parques Nacionales del país". Se trata de fuentes naturales para conseguir el recurso de manera gratuita.