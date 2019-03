Vicente Fernández explica por qué Alejandro se tocaba sospechosamente la nariz







27/03/2019 - 09:06:59

Quien.- El cantante Vicente Fernández fue cuestionado en entrevista para Telemundo sobre el extraño comportamiento que los últimos meses ha mostrado su hijo Alejandro Fernández dentro y fuera de los escenarios.



“No me incomoda porque él tiene la culpa, pero me duele, pero por más que le decimos y que lo regaño, porque sí lo regaño, [no hace caso]”, dijo al respecto de las conductas que han motivado especulaciones sobre la posible adicción de Alejandro al alcohol.





Sin embargo, al momento de hablar de las especulaciones sobre el aparente consumo de drogas de "El Potrillo" que surgieron luego de que el cantante tuviera complicaciones con su nariz durante una presentación en Mexicali, Baja California, en octubre pasado, Vicente subrayó: “Pero eso sí quiero aclarar, cuando [se publicó el video donde aparece rascándose] la nariz, sí le dio sentimiento con los medios porque hay un aparatito que [corta los vellos de la nariz] y se los cortó al ras y tenía una comezón y por eso estaba así [agarrándose la nariz] y dijeron que era droga y ¡no, n"hombre!, lo mato!”.



Es de esta manera como Don Vicente manifestó su postura ante las conductas de Alejandro, quien recibió una propuesta del exboxeador Julio Cesar Chávez para acudir a su clínica de rehabilitación.



“Alejandro Fernández es muy amigo mío y Don Vicente, ni se diga. Ya hay pláticas, pero ahorita no puedo meterme en la vida de ellos. Si me piden ayuda yo voy a ayudar a cualquiera”, dijo Chávez.



Al cuestionarle por más detalles del acercamiento que habría tenido con los Fernández, Julio César declaró con una sonrisa: “Ahorita por cuestiones (de confidencialidad), no puedo hablar, pero todo va a estar bien”.